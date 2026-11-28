Megszakította öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát a Pittsburgh Penguins, miután 6–3-ra nyert a Buffalo Sabres otthonában. A Penguins a keleti főcsoport sereghajtójaként 17 vereség mellett a nyolcadik győzelmét aratta, a negyediket a rendes játékidőben.

A Colorado Avalanche úgy nyert szétlövéssel 4–3-ra a Minnesota Wild vendégeként, hogy az 54. perc közepén még háromgólos hátrányban volt. A vendégcsapat azonban 5:23 perc alatt egyenlített, harmadik gólját TJ Hughes a rendes játékidő utolsó percének elején szerezte. A szétlövésben három páros után 0–0-ra álltak, végül egyedül Cale Makar talált a kapuba, ami a Colorado győzelmét jelentette.

Ugyancsak a szétlövés döntött a Nashville Predators és a Utah Mammoth összecsapásán, szintén a vendégek javára. A fordulatos találkozó harmadik harmadában öt gól esett, és a meccsen duplázó Anders Lee (Utah) az 57. percben alakította 5–5-re az állást. Miután a szétlövésben mindhárom hazai játékos hibázott, a vendégek részéről elég volt, hogy a két próbálkozójuk közül Vincent Trocheck eredményes volt.

A tízgólos Nashville Predators–Utah Mammoth meccs

Sorozatban az ötödik vereségét szenvedte el az Edmonton Oilers, amely ezúttal otthon a Seattle Krakentől kapott ki 4–2-re. Pedig a 25. percben – emberelőnyös szituációban – betalált Connor McDavid is, majd a házigazda az egyenlítés után a vezetést is megszerezte, és előnyét az 53. percig megőrizte. Akkor viszont finn Kaapo Kakko betalált, két perccel később pedig ismételt, a hajrában a Kraken üres kapus góllal biztosította be szezonbeli 12. győzelmét. A nyugati főcsoportban második Edmonton 28. mérkőzésén a 11. vereségét szenvedte el, hetedszer maradt pont nélkül.

NHL

ALAPSZAKASZ

New York Islanders–Winnipeg Jets 1–3

Buffalo Sabres–Pittsburgh Penguins 3–6

Edmonton Oilers–Seattle Kraken 2–4

Chicago Blackhawks–New York Rangers 2–1

Anaheim Ducks–Los Angeles Kings 3–5

Minnesota Wild–Colorado Avalanche 3–4 – szétlövéssel

San Jose Sharks–Vegas Golden Knights 4–1

Columbus Blue Jackets–Detroit Red Wings 0–2

Philadelphia Flyers–Vancouver Canucks 5–2

Tampa Bay Lightning–Ottawa Senators 2–6

Washington Capitals–Florida Panthers 2–3

St. Louis Blues–Dallas Stars 5–3

Boston Bruins–Toronto Maple Leafs 1–3

Nashville Predators–Utah Mammoth 5–6 – szétlövéssel

New Jersey Devils–Calgary Flames 5–3