– Hat nyeretlen bajnoki egymás után – mennyire mély a hullámvölgy?

– Attól függ, honnan közelítem meg a kérdést – válaszolta lapunknak Hidi M Sándor, a Vasas 25 esztendős, csupa szív középpályása. – Ha az utóbbi három bajnokinkat vesszük, az ETO, a Fradi és a ZTE ellenit, azokat akkor is nehéz lett volna megnyerni, ha az eredménysorunk kiváló formára utal. Ehhez képest Győrben győzelmi esélyünk volt, Zalaegerszegen, ahonnan nem szokás ponttal távozni, nem kaptunk gólt, és a Ferencvárossal is pariban voltunk. Arra persze a feljutás után is számítottunk, hogy nem nyerünk meg minden meccset, lesz hullámvölgy, ami a másodosztályban is megesett velünk, és az eredményeinket tekintve ez most az. Kérdés, milyen hamar lábalunk ki belőle. Hogy Egerszegen végre nem kaptunk gólt, kiindulópontnak jó.

– Pánikot tehát nem érez az öltözőben?

– Egyáltalán nem. Szerintem tisztában vagyunk az erősségeinkkel. Fájlaljuk az elveszített pontokat, bánjuk a hibákat, főként, amikor videón visszanézzük a konkrét szituációkat, de nincs vészhelyzet. Már csak azért sem, mert az egész idényben egyedül a Paks ellen nem éreztem azt, hogy győzelmi esélyünk lenne. Azt tekintem a legkellemetlenebb meccsünknek, nagyon szenvedtünk, de csak akkor.

– Abból a szempontból viszont, hogy mikor álltak a legközelebb a győzelemhez, a Kisvárda és az ETO elleni iksz lehet a legkínzóbb.

– Egyértelműen. Bizonyos szempontból az MTK elleni vereség is az, mert az első félidőben nem a valós énünket mutattuk, a másodikban viszont három-négy ordító helyzettel kezdtünk, mégsem tudtunk fordítani. Ez a három meccs, a két hajrában elbukott győzelem és a Hungária körúti vereség másnap, sőt harmadnap is a szívembe mart.

– Mennyire lelkizős egyébként? Csak mert a pályán kőkemény.

– A feleségem itt mosolyog mellettem, mert ő tudja a legjobbam, egy-egy rosszabb eredmény után mennyire nehezen alszom el… Nemhogy másnap, harmadnap is tudok arra ébredni, mennyire hasogat a lelkem. Hogy mást ne mondjak, a Puskás Akadémia elleni, emberhátrányban elbukott meccsünket, amikor egész szép sorozatban voltunk, meg is könnyeztem. Mert azt éreztem, tíz emberrel is mindent megtettünk a győzelemért, mégsem jött össze. Az ilyen nagyon mélyen megérint. A rossz élmény pedig azután is rendre kísért, szóval, ahhoz, hogy el tudjam terelni a gondolataimat, valamivel le kell kötnöm magam. De ha belül bánt is, ami történt, az edzésmunkámat, a hozzáállásomat egy cseppet sem befolyásolja.

– Láthatóan, minthogy rendre apait-anyait belead, és azt is érezni, ez önnek nem csupán pénzkereseti forrás. Mivel igyekszik elterelni a figyelmet a búról?

– Manapság éppen a babás teendőkkel, hamarosan ugyanis kisfiúval gyarapodunk. Van egy gyönyörűszép kiskutyánk, vele sokat labdázom a kertben, igyekszem úgy harapni a meccseken, ahogyan ő. A tanulást befejeztem, Győrben a Széchenyi István Egyetemen gazdálkodás és menedzsment szakon végeztem, közgazdász lettem, de továbbra is igyekszem fejleszteni magam.

– Ön is az élő példa arra, hogy azért az élsport mellett is lehet tanulni.

– Igen, és egyre több futballista próbál több lábon állni. Azt nem állítom, hogy kimerítő edzőtáborozás közben, két edzés közt maga a mennyország magyar üzleti jogot tanulni, de valamit valamiért.

– Nem mintha könnyű lenne rá felelni, de milyen apa akar lenni?

– Nem készülök rá tudatosan, de a feleségem és én is határozott értékrend szerint élünk, azon belül azonban nagy szabadságot hagyok majd neki. Inkább csak mankókat nyújtanék, biztonságos és szeretetteljes környezetet próbálunk teremteni, amelyben kiteljesedhet. Azt hiszem, játékos apuka leszek a roppant szigorú helyett, már csak azért is, mert nekem mindig versenyeznem kell, az energiám végtelen, ennek azért szerintem hasznát vesszük majd.

– Sakkozni megtanítja? Csak mert nagy sakkjátékos hírében áll.

– Szeretném, ha tudna. A kritikus gondolkodás elsajátítása miatt, hogy felismerjen helyzeteket, hogy higgadt maradjon olyankor is, amikor szorul a hurok, ez a képessége nemcsak a sakktáblán, az életben is segítheti. A futballt biztosan nem erőltetem rá, ha inkább gombfocizna vagy rejtvényt fejtene, azt is elfogadom, a lényeg, hogy legyen mindig B- és C-opciója.

– Ez azért egy középpályás esetében sem árt, bár ön sokkal inkább a labda megszerzésében kulcsszereplő, mint az elosztásában. De a szerelőkészséget tekintve, ahogy robbanni képes, és elvenni az ellenféltől a labdát, abban az egész mezőnyben az egyik legkiválóbb.

– Pethő Bence szokta mondani, hogy amikor hosszú méterekre a labdától elkezdek sprintelni, ő már látja, meg is szerzem, de ez sem mindig volt így, régen elég alacsony százalékban szereztem meg a labdákat, ha kirontottam a pozíciómból, ma már, kellő tapasztalattal és meccsrutinnal felvértezve annál jobb arányban. Kirohanok, mint Zrínyi, mondták nekem mindig, és ott hagyom magam mögött a nagy üres területet, ma már viszont úgy elővételezem a játékot, hogy nagy eséllyel meg is szerzem a labdát. Már csak a három pontot kéne…

A BAJBAN IS MEGŐRZIK JÁTÉKSTÍLUSUKAT Fotó: Kovács Péter Az utóbbi hat nyeretlen meccséből négyen nem szerzett gólt a Vasas, 24-es xG-re ért el az idényben húsz gólt, a támadásbefejezés a csapat leginkább szembeötlő problémája. „Ha leegyszerűsítjük, igen, de nem tolnám rá a felelősséget azokra, akiknek ez az elsődleges feladatuk – mondta Hidi M. Sándor. – Egy csapat vagyunk, a védők és a középpályások is betalálhatnak. Fontos az is, hogy minőségi helyzeteket alakítsunk ki, úgy előbb-utóbb jönnek a gólok. Ugyancsak lényegesnek gondolom, hogy ebben az időszakban is ragaszkodtunk a játékfelfogásunkhoz, vagyis sokat futunk és letámadunk. Valamikor a labdatartás, máskor az átmenetek a hangsúlyosak, szerintem jó, hogy a stílusunkat a bajban is megőriztük.”

NB I, 15. FORDULÓ

13.30: Vasas FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

16.45: MTK Budapest–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.15: Kisvárda Master Good–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!