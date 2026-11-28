Túlélni a lehetetlent – tíz éve történt a Chapecoense tragédiája
Napra pontosan tíz éve a dél-amerikai klubfutball egyik leginkább figyelemreméltó szakmai építkezése szakadt tragikus módon félbe. A dél-brazíliai kisváros, Chapecó egyesülete, a Chapecoense mindössze öt év alatt jutott el a negyedosztályból az élvonalba stabil gazdálkodásra és tudatos játékosnevelésre alapozva. A klub története első nemzetközi kupadöntőjére utazott a kolumbiai Medellínbe, ahol az Atlético Nacional elleni Copa Sudamericana-finálé első meccsét játszotta volna, ám a LaMia légitársaság 2933-as járata nem sokkal a leszállás előtt lezuhant.
A kolumbiai légiközlekedési hatóság hivatalos vizsgálata egyértelmű emberi mulasztást állapított meg: a gépből egyszerűen kifogyott az üzemanyag, miután a légitársaság a hatótávolság határán tervezte meg az utat, és elhagyta a kötelező utántöltést. A fedélzeten tartózkodó 77 emberből 71-en életüket vesztették, köztük a Chapecoense 19 labdarúgója, a teljes szakmai stáb, valamint a klubvezérkar több tagja. A katasztrófa hat túlélője között három futballista volt: Alan Ruschel, Neto és Jakson Follmann, ám közülük csak előbbi tudott visszatérni – tétmérkőzéseken – a pályára.
A tragédia után a Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) a döntőbeli ellenfél, az Atlético Nacional kérésére posztumusz a Chapecoensének is odaítélte a 2016-os Copa Sudamericana-trófeát, ami automatikus Libertadores-kupa-indulást és létfontosságú pénzdíjat jelentett a klubnak. A brazil egyesületek ingyenesen átengedett kölcsönjátékosokkal segítették ki a csapatot, amely 48 nap alatt 22 új futballistával építette újjá felnőttkeretét. A klubvezérkar ugyanakkor sportszakmai és etikai okokból visszautasította a felajánlott hároméves kiesés elleni védettséget.
„A felajánlások érzelmileg felfokozott időszakban születtek, ugyanakkor precedenst teremtenének. Úgy gondoljuk, hogy a bennmaradásért a pályán kell megküzdenünk” – nyilatkozta a Globo Esporte-nak a Chapecoense elnöke, Plínio David de Nes Filho 2016 decemberében.
A tragédia előtti stabil élvonalbeli státuszt hosszú távon nem sikerült fenntartani. Bár 2017-ben még a nyolcadik helyen zárt a Chapecoense, 2019-ben kiesett a Série A-ból. Egy évvel később – már a túlélő Alan Ruschel csapatkapitányságával – megnyerte a másodosztályt, ám 2021-ben történelmi mélypontot jelentő, mindössze 15 pontos idénnyel újra búcsúzott az országos elittől. A klub azóta négy évet töltött a másodosztályban, és bár 2025-ben kivívta a feljutást, a december eleji záró forduló előtt már biztos kieső. A veszteség súlyát a pályafutásukat kényszerűen lezáró túlélők helyzete is jelzi.
„Bűncselekmény volt, nem baleset” – fogalmazott az évforduló előtt az ESPN Brasil Bola da Vez című műsorában a jobb lábát elveszítő egykori kapus, Jakson Follmann, aki 24 évesen kényszerült befejezni profi pályafutását.
A kör az idén novemberben a pályán is bezárult: a tragédia egyetlen aktív túlélője, a 37 éves Alan Ruschel nem sokkal az évforduló előtt, a Juventudéval kiharcolt élvonalbeli feljutással zárta le 19 idényen át tartó pályafutását.
„Sok éven át azért küzdöttem, hogy a futballból éljek, utána azért, hogy újra futballozhassak. Ma pedig megadatott az a kiváltság, hogy én válasszam meg a búcsú pillanatát” – fogalmazott a közösségi oldalán közzétett üzenetében Alan Ruschel.
Tíz év távlatából a Chapecoense esete tanulsággal szolgál, mert miközben rávilágított a dél-amerikai utazásbiztonsági hiányosságokra, a sportág válságkezelésének mintájává vált. Bár a klub azóta sem nyerte vissza a 2016 előtti stabilitását, önálló, működő egyesületként élte túl a lehetetlent.
|AZ OLASZOK, AZ ANGOLOK ÉS AZ AFRIKAIAK KATASZTRÓFÁJA
Torino FC (1949): Az 1940-es években a legendás Grande Torino négy olasz bajnoki címet nyert, és a válogatott gerincét adta, élén a csapatkapitány Valentino Mazzolával. 1949. május 4-én a csapat lisszaboni felkészülési mérkőzésről tartott hazafelé, amikor a sűrű ködben a repülőgép a Torino melletti Superga-dombon álló bazilika hátsó falának csapódott. A fedélzeten tartózkodó mind a 31 ember – 18 futballista, az edzői stáb (köztük a magyar Egri-Erbstein Ernő) és a vezetőség – azonnal életét vesztette. A klub az ifjúsági csapattal fejezte be az idényt (az ellenfelek sportszerűen az ifistáikat küldték pályára ellenük), a Grande Torino ötödször is bajnok lett, de az egyesület évtizedekig nem nyerte vissza régi dicsfényét.
Manchester United (1958): A Matt Busby által felépített, rendkívül fiatal és tehetséges Manchester United – a híres Busby-bébik – az ötvenes évek végének egyik legígéretesebb csapata volt. 1958. február 6-án a belgrádi BEK-negyeddöntőről hazatérő különgépük Münchenben állt meg tankolni. A hóviharban és a latyakos, jeges kifutópályán két sikertelen felszállási kísérlet után a harmadik nekifutás tragédiával végződött: a gép nem tudott elemelkedni, áttörte a kerítést és egy háznak csapódott. A fedélzeten tartózkodó 44 emberből 23-an vesztették életüket, köztük nyolc játékos – a csodagyerek, Duncan Edwards is. A súlyosan megsérülő, de felépülő Busby, valamint Bobby Charlton újjáépítette az együttest, és tíz évvel később, 1968-ban megnyerték a BEK-et.
Zambiai válogatott (1993): A zambiai válogatott 1993. április 27-én a légierő egyik kiöregedett szállítógépével utazott Szenegálba vb-selejtezőre. A gaboni Libreville-ben végrehajtott tankolás után a bal hajtómű kigyulladt, a kimerült pilóta viszont tévedésből a működő jobb oldalit állította le. A gép az óceánba zuhant, a fedélzeten tartózkodó harminc ember – köztük 18 játékos – meghalt, a keretből pedig csak az Európából külön utazó csapatkapitány, Kalusha Bwalya, valamint Johnson Bwalya, továbbá a sérülés miatt kimaradó Charles Musonda maradt életben. A köréjük épített új válogatott már 1994-ben Afrika-kupa-döntőt játszott, 2012-ben pedig – amikor Kalusha Bwalya a szövetség elnöke volt – Zambia éppen a tragédia helyszínén, Libreville-ben nyerte meg története első Afrika-kupáját.