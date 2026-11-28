Napra pontosan tíz éve a dél-amerikai klubfutball egyik leginkább figyelemreméltó szakmai építkezése szakadt tragikus módon félbe. A dél-brazíliai kisváros, Chapecó egyesülete, a Chapecoense mindössze öt év alatt jutott el a negyedosztályból az élvonalba stabil gazdálkodásra és tudatos játékosnevelésre alapozva. A klub története első nemzetközi kupadöntőjére utazott a kolumbiai Medellínbe, ahol az Atlético Nacional elleni Copa Sudamericana-finálé első meccsét játszotta volna, ám a LaMia légitársaság 2933-as járata nem sokkal a leszállás előtt lezuhant.

A kolumbiai légiközlekedési hatóság hivatalos vizsgálata egyértelmű emberi mulasztást állapított meg: a gépből egyszerűen kifogyott az üzemanyag, miután a légitársaság a hatótávolság határán tervezte meg az utat, és elhagyta a kötelező utántöltést. A fedélzeten tartózkodó 77 emberből 71-en életüket vesztették, köztük a Chapecoense 19 labdarúgója, a teljes szakmai stáb, valamint a klubvezérkar több tagja. A katasztrófa hat túlélője között három futballista volt: Alan Ruschel, Neto és Jakson Follmann, ám közülük csak előbbi tudott visszatérni – tétmérkőzéseken – a pályára.

A Copa Sudamericana döntőjére készült a Chapecoense – ám a küldöttség nem ért oda a medellíni meccsre... (Fotó: Getty Images)

A tragédia után a Dél-Amerikai Labdarúgó-szövetség (CONMEBOL) a döntőbeli ellenfél, az Atlético Nacional kérésére posztumusz a Chapecoensének is odaítélte a 2016-os Copa Sudamericana-trófeát, ami automatikus Libertadores-kupa-indulást és létfontosságú pénzdíjat jelentett a klubnak. A brazil egyesületek ingyenesen átengedett kölcsönjátékosokkal segítették ki a csapatot, amely 48 nap alatt 22 új futballistával építette újjá felnőttkeretét. A klubvezérkar ugyanakkor sportszakmai és etikai okokból visszautasította a felajánlott hároméves kiesés elleni védettséget.

„A felajánlások érzelmileg felfokozott időszakban születtek, ugyanakkor precedenst teremtenének. Úgy gondoljuk, hogy a bennmaradásért a pályán kell megküzdenünk” – nyilatkozta a Globo Esporte-nak a Chapecoense elnöke, Plínio David de Nes Filho 2016 decemberében.

A kapus Jakson Follmann túlélte a szörnyű katasztrófát

A tragédia előtti stabil élvonalbeli státuszt hosszú távon nem sikerült fenntartani. Bár 2017-ben még a nyolcadik helyen zárt a Chapecoense, 2019-ben kiesett a Série A-ból. Egy évvel később – már a túlélő Alan Ruschel csapatkapitányságával – megnyerte a másodosztályt, ám 2021-ben történelmi mélypontot jelentő, mindössze 15 pontos idénnyel újra búcsúzott az országos elittől. A klub azóta négy évet töltött a másodosztályban, és bár 2025-ben kivívta a feljutást, a december eleji záró forduló előtt már biztos kieső. A veszteség súlyát a pályafutásukat kényszerűen lezáró túlélők helyzete is jelzi.

„Bűncselekmény volt, nem baleset” – fogalmazott az évforduló előtt az ESPN Brasil Bola da Vez című műsorában a jobb lábát elveszítő egykori kapus, Jakson Follmann, aki 24 évesen kényszerült befejezni profi pályafutását.

A kör az idén novemberben a pályán is bezárult: a tragédia egyetlen aktív túlélője, a 37 éves Alan Ruschel nem sokkal az évforduló előtt, a Juventudéval kiharcolt élvonalbeli feljutással zárta le 19 idényen át tartó pályafutását.

„Sok éven át azért küzdöttem, hogy a futballból éljek, utána azért, hogy újra futballozhassak. Ma pedig megadatott az a kiváltság, hogy én válasszam meg a búcsú pillanatát” – fogalmazott a közösségi oldalán közzétett üzenetében Alan Ruschel.

Tíz év távlatából a Chapecoense esete tanulsággal szolgál, mert miközben rávilágított a dél-amerikai utazásbiztonsági hiányosságokra, a sportág válságkezelésének mintájává vált. Bár a klub azóta sem nyerte vissza a 2016 előtti stabilitását, önálló, működő egyesületként élte túl a lehetetlent.