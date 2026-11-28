A Lakers hiába kezdett jól a Spurs ellen, a második felvonás közepén előnye többször volt húsz pont, a különbség utána már folyamatosan csökkent, bár két negyed után még így is 52–38-ra vezetett. A 26 pontig jutó Stephon Castle, valamint a 25 pontot és 16 lepattanót szerző Victor Wembanyama vezérletével aztán fordított, és végül szűken nyert a Spurs, amely a negyedik felvonásban már kézben tartotta a meccset.

A San Antonio – amely az NBA-kupában tavaly döntős volt – ezzel elcsípte a nyugati főcsoport szabadkártyás helyét. A vesztes Lakersben a mezőny legeredményesebb játékosaként Luka Doncic 31 ponttal zárt.

A Spurs (4.) negyeddöntős ellenfele a nyolcas mezőnyből a csoportkört egyedüliként 4/0-s győzelmi mutatóval maga mögött tudó Dallas Mavericks (1.) lesz, míg csoportjuk másik párosításában a Memphis Grizzlies (3.) találkozik a Portland Trail Blazers gárdájával (2.). A keleti főcsoportban Boston Celtics (4.)–Detroit Pistons (1.) és Philadelphia 76ers (3.)–Atlanta Hawks (2.) párharc lesz a negyeddöntőben.



A szezonközi kupát negyedik alkalommal rendezik meg, a Detroit, a Philadelphia és a Memphis története során először jutott az egyenes kieséses szakaszba. Biztos, hogy idén új kupagyőztest avatnak, hiszen a 2023-ban legjobb Lakers, a 2024-ben és tavaly első Milwaukee Bucks, valamint New York Knicks sincs a nyolc között. Az idei negyeddöntőket pénteken és szombaton rendezik, az elődöntőket december 8-án, a finálét pedig 11-én, Indianapolisban.

NBA-KUPA

CSOPORTKÖR

Los Angeles Clippers–New Orleans Pelicans 104–105

Portland Trail Blazers–Golden State Warriors 116–94

San Antonio Spurs–Los Angeles Lakers 99–96

Utah Jazz–Denver Nuggets 107–120

Phoenix Suns–Dallas Mavericks 109–113

Minnesota Timberwolves–Memphis Grizzlies 109–114

Boston Celtics–Atlanta Hawks 86–87

Detroit Pistons–Milwaukee Bucks 113–98

Indiana Pacers–Philadelphia 76ers 87–111

Toronto Raptors–Brooklyn Nets 124–100

New York Knicks–Miami Heat 105–108