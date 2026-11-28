MLS: Lionel Messiék számára befejeződött az idény – kiesett az Inter Miami
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc első felvonását múlt héten házigazdaként 3–0-ra veszítette el a Miami, amely a pénteki, idegenbeli második összecsapáson 1–0-ra maradt alul. A győztes hazai találatot Santiago Rodríguez szerezte a 92. percben. A vendégek rutinos kulcsemberei közül Lionel Messi, Casemiro, Rodrigo De Paul végig a pályán volt, Luís Suárez csereként játszhatott a hajrában, míg Pintér Dániel ezúttal nem kapott játéklehetőséget.
Bejutott a bajnokság negyeddöntőjébe a Vancouver Whitecaps, a Thomas Müllert is soraiban tudó alakulat a 2–0-s hazai győzelem után várta a Real Salt Lake elleni idegenbeli találkozót, amelyet 1–0-ra nyert meg. A pénteki mérkőzésen a németek világbajnokát a 74. percben cserélték le, csapata akkor már vezetett.
A további hat párharcban szombaton rendezik a második mérkőzéseket, de a közép-európai időzónában ezek közül három meccs már vasárnapra csúszik. Gazdag Dániel csapata, a New England szombaton, magyar idő szerint 22.30 órától lép pályára a magyar válogatott játékos korábbi klubja, a Philadelphia Union ellen, az első meccsen Gazdagék 2–0-ra győztek.
MLS, FŐCSOPORT-NEGYEDDÖNTŐ
2. MÉRKŐZÉSEK
Columbus Crew–Inter Miami 1–0
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Columbus javára.
Miami: Pintér Dánielt nem nevezték.
Real Salt Lake–Vancouver Whitecaps 0–1
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 a Vancouver javára.
Szombat
22.30: Philadelphia Union–New England Revolution
New England: Gazdag Dániel