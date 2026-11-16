A német kormány az orosz hokiválogatottak további felfüggesztését szorgalmazza

A következő férfi elit jégkorong-világbajnokságnak májusban Düsseldorf és Mannheim – illetve egy labdarúgóstadionos mérkőzés erejéig Gelsenkirchen – ad otthont, és a németek attól tartanak, hogy München olimpiai pályázatát hátrányosan befolyásolhatja, ha (Kanadához hasonlóan) megtagadnák a vízumot az oroszoktól.

Sebastian Hille német kormányszóvivő-helyettes hétfőn közölte, hogy az IIHF-nek kötelessége tisztázni a 2027-es németországi vb-vel kapcsolatos helyzetet.

„Van még némi idő, de most a sportvilágon a sor. A nemzetközi és a német szövetség együttműködésében kell megoldást találni” – jelentette ki.

A december 26-án kezdődő junior vb-re Kanada – a jogerős CAS-ítélet ellenére – nem ad vízumot az oroszoknak, ugyanakkor az észak-amerikai országgal ellentétben a német szövetségi kormány jelenleg nem hajlandó nyilatkozni arról, hogy megtagadná-e a vízumok kiadását.

Ronald Rauhe sportért felelős államminiszter – korábbi olimpiai és világbajnok kajakos – azt szorgalmazza, hogy az IIHF ismételten és teljes körűen függessze fel Oroszországot, ezúttal egy új indoklásra alapozva. Mind a szövetségi kormány, mind a vb-t rendező német hokiszövetség „gyakorlatilag lehetetlennek” tartja a torna megrendezését, ha Oroszország is részt venne rajta.

A magyarok is érdekeltek a vb-n, mégpedig a düsseldorfi csoportban, ahol sorrendben Kanadával, Dániával, Szlovákiával, Csehországgal, az Egyesült Államokkal, Norvégiával és Kazahsztánnal találkoznak.

Az IIHF azért van nehéz helyzetben, mert ha nem teljesíti a CAS ítéletét, akkor a sportág olimpiai jövője kerül veszélybe, míg ha a döntés alapján visszahelyezi a vb-mezőnybe az oroszokat, akkor több ország nem hajlandó kiállni ellenük, ráadásul több szponzor is megvonhatja a támogatását.

A jogerős CAS-ítélet után az oroszok azt kérik, hogy vegyék el a vb-rendezési jogát azoktól az országoktól, amelyek nem járulnak hozzá a szereplésükhöz, és a jövőben se adhassanak otthont nemzetközi sporteseményeknek.

Az IIHF vizsgálja annak lehetőségét, hogy felülvizsgálatot kérjen a Sportdöntőbíróságtól, mivel a gyanú szerint az oroszok visszavételét támogató háromtagú testületből ketten rendelkeznek oroszországi üzleti kapcsolattal. Az IIHF azt is vizsgálja, hogy az oroszok által megszállt ukrajnai területekről származó csapatok játszanak vagy játszottak-e az orosz bajnokság bármelyik osztályában. Ha igen, az az ukrán szövetség szuverenitásának megsértését jelentené, ami újabb jogalapot szolgáltatna az oroszok eltiltására.

Franz Reindl, a dániai női vb hétfői zárónapján hangsúlyozta, hogy az IIHF-nek kötelessége betartani a CAS döntését, ugyanakkor vannak olyan körülmények is, amelyekre tekintettel kellett lenniük, s az oroszoknak ezért nincs lehetőségük szerepelni az év végi junior vb-n.

„Döntenünk kellett, mivel nagyon kevés időnk van a reagálásra vagy cselekvésre. Ráadásul a helyzet hatással van a divíziós tornáinkra is, amelyek már decemberben elkezdődnek” – mondta a német sportdiplomata. Hozzátette: mivel a jövő havi junior vb menetrendje, a szálláshelyek és a csoportbeosztások már készen álltak, az oroszok beengedése jelentős logisztikai módosításokat igényelt volna, melyeknek a végrehajtására az IIHF-nek alig maradt volna ideje.

„Százszázalékosan követjük a CAS döntését, de mindent körültekintően intézünk, tornáról tornára haladva” – fogalmazott.