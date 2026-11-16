NEMZETEK LIGÁJA

6. FORDULÓ

A-LIGA

2. CSOPORT

Németország–Hollandia 5–0 (1–0) – élőben az NSO-n!

Berlin, Olimpiai Stadion. V: Nyberg (svéd)

Németország: Tter Stegen – Treu, Tah, N. Schlotterbeck, N. Brown (Mittelstädt, 65.) – Kimmich, Pavlovic, Wirtz – Gruda, Havertz (Ebnoutalib, 65.), Scherhant. Szövetségi kapitány: Jürgen Klopp

A kispadon: Nübel (k.), Urbig (k.), R. Baku, Jeltsch, Thiaw, Bischof, El Mala, Karl, F. Nmecha, Füllkrug

Hollandia: Verbruggen – Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, J. Timber – J. Veerman, Reijnders, Q. Timber (J. Kluivert, 63.) – Summerville, Malen, Gakpo. Szövetségi kapitány: Xavi

A kispadon: Flekken (k.), Roefs (k.), Geertruida, Maatsen, Van den Berg, Koopmeiners, Til, Zechiel, Lang, Meerdink, R. van Bommel

Gólszerző: Scherhant (41.), Wirtz (60., 71.), N. Schlotterbeck (65.), Gruda (78.)

A csoport másik mérkőzésén:

Görögország–Szerbia 1–0 (Maszurasz 69.)

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