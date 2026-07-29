Takács Boglárka: Remélhetőleg Birminghamben jön a nagyobb durranás

Sorozatban ötödször duplázott az országos bajnokságon a 100 és a 200 méter magyar rekordere, Takács Boglárka. A 24 éves sprinter előbb szombaton a rövidebb távján 11.27 másodperces idővel nyert, majd vasárnap a félkörösön sem talált legyőzőre. Sőt, 23.02-es idejével a saját legjobb ob-idejét futva hódította el ismét a bajnoki címet.

„A tervet teljesítettem, de nem lehetek maximálisan elégedett, mert százon szerettem volna jobb időt futni – mondta Takács Boglárka a Nemzeti Sportnak a hétvégi országos bajnokságot követően. – Ritka alkalom, hogy a kétszázat élvezem jobban, de ezen a hétvégén így volt, az sikerült igazán. Miután érzékeltem, hogy mennyire szembefúj a szél a pályán, inkább a minél jobb technikai kivitelezésre törekedtem, de így is majdnem összejött a huszonhárom másodpercen belüli idő is. A formám javul, itt az idő, hogy kijöjjön belőlem egy jó eredmény százon is, mert a következő versenyem az Európa-bajnokság lesz.”

Arra a kérdésre, hogy volt-e olyan futása a nyáron, amivel maradéktalanul meg volt elégedve, így felelt: „Remélem, a következő lesz az. Olyan még nem volt, amivel maximálisan elégedett voltam, külön-külön az eleje, a közepe és a vége is sikerült, már csak össze kellene rakni. A szezonom stabilnak mondható, jó átlagot produkáltam, de ha az előzetes terveimhez mérem, akkor még várom magamtól az igazán kiemelkedőt.”

Az egyik lehetősége, ahol igazán erős mezőnyben kiemelkedőt futhatott volna, a Gyulai István Memorial volt, de aznap is az idei átlaga körül, 11.28-at futott. Azt a futamot az olimpiai címvédő Saint Lucia-i Julien Alfred 10.87-tel nyerte meg, s a jamaicaiak tehetsége, Tina Clayton is 11 másodpercen belül ért célba (10.97).

„Olyan volt, mint minden évben, nagyon hangulatos verseny, jó érzés ilyen magas színvonalú mezőnyben hazai közönség előtt futni. Mint futás, az sem lett extra, úgyhogy nem maradt meg kedves emléknek, ettől függetlenül fontos állomása volt a nyárnak. Mostanában minden versenyt úgy fogok fel, hogy egyben edzés is, ha valamelyik részét a futásnak jól megcsinálom, annyival előrébb tartunk.”

Szerencsére a nyár fő versenye, a birminghami Európa-bajnokság még hátravan, a sprinter okkal reménykedik, hogy ott jön majd ki belőle az igazán jó teljesítmény. A tavalyi fedett pályás szezon jó példa volt erre, amikor egy – szigorúan az ő szintjén – átlagosnak mondható tél végén, az apeldoorni Eb-n kétszer is országos csúcsot futva bejutott a 60 méter döntőjébe, ahol a 7. helyet szerezte meg.

„A következő futásom már Birminghamben a száz méter előfutama lesz, addig már csak egy utolsó edzőtábor lesz. Mivel közel járunk az eseményhez, itt már nem a mennyiség és az extra terhelés lesz a cél, csak az, hogy nyugodt környezetben tudjak felkészülni, semmi zavaró tényező se legyen. Csak végezzük el az utolsó simításokat, csiszoljuk a formát, és remélhetőleg Birminghamben jön a nagyobb durranás” – bizakodik Takács Boglárka.

A szeptember 11. és 13. között a budapesti Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban debütáló atlétikai világdöntő szervezői közzétették a viadal pontos időrendjét. Már a nyitó este olyan sztárok lépnek pályára, mint a rúdugró Armand Duplantis, a magasugró Jaroszlava Mahucsih és a gátfutó Ja’Kobe Tharp – mindannyian világcsúcstartók a saját műfajukban. Ha ez nem lenne elég, a magyar atléták közül Halász Bence és Molnár Attila is rögtön a nyitány részeként bemutatkozik a közönségnek. A világdöntő középső estéjén jönnek a világ leggyorsabb emberei, köztük Noah Lyles, Letsile Tebogo és Melissa Jefferson-Wooden, de a női 800 méter három klasszisa, Keely Hodgkinson, Audrey Werro és Femke Bol is ezen a napon szállhat szembe a legrégebb óta fennálló világrekorddal (1:53.28, Jarmila Kratochvílová, 1983). A távolugrás királya, Miltiadisz Tentoglu a görög bajnokságon 866 centiméterre repült, szeptember 12-én ő is nagy dolgokra lehet képes. A harmadik napon a sprinterek 200 métert futnak, és reményeink szerint 1500 méteren láthatjuk a nemsokára, a birminghami Eb-n visszatérő Jakob Ingebrigtsent is. Nemrég a 400 méteres gátfutás világcsúcstartója, Karsten Warholm is jelt adott magáról, de az alapján, amit Alison dos Santos a brazil bajnokságon bemutatott (46.48), kettejük párharca is óriásinak ígérkezik! A szervezők tájékoztatása szerint a jegyeknek már több mint a fele elkelt, ezért aki a legjobb helyekről szeretne szurkolni a magyar atlétáknak és testközelből nézné meg a világ legjobbjait, érdemes minél hamarabb megváltania a belépőjét. Megvan a budapesti világdöntő pontos időrendje

AZ ATLÉTIKAI VILÁGDÖNTŐ PROGRAMJA

Szeptember 11., péntek

19.08: 4x100 m vegyes váltó, döntő. 19.13: magas, nők, döntő. 19.19: 400 m, férfiak, elődöntő. 19.23: kalapács, férfiak, döntő. 19.38: 400 m, nők, elődöntő. 20.04: 100 m gát, nők, elődöntő. 20.08: rúd, férfiak, döntő. 20.21: 110 m gát, férfiak, elődöntő. 20.36: 5000 m, férfiak, döntő. 20.53: távol, nők, döntő. 20.57: 800 m, nők, elődöntő. 21.20: 100 m gát, nők, döntő. 21.49: 110 m gát, férfiak, döntő

Szeptember 12., szombat

18.08: 400 m, nők, döntő. 18.13: gerely, nők, döntő. 18.18: 400 m, férfiak, döntő. 18.26: 800 m, férfiak, elődöntő. 18.43: rúd, nők, döntő. 18.46: 400 m gát, nők, elődöntő. 19.04: 100 m, nők, elődöntő. 19.21: 100 m, férfiak, elődöntő. 19.36: 1500 m, nők, döntő. 19.44: távol, férfiak, döntő. 19.57: 400 m gát, férfiak, elődöntő. 20.18: 800 m, nők, döntő. 20.38: 100 m, nők, döntő. 20.49: 100 m, férfiak, döntő

Szeptember 13., vasárnap

18.08: 400 m gát, nők, döntő. 18.13: gerely, férfiak, döntő. 18.18: 200 m, férfiak, elődöntő. 18.36: 400 m gát, férfiak, döntő. 18.44: 200 m, nők, elődöntő. 19.04: magas, férfiak, döntő. 19.10: 5000 m, nők, döntő. 19.34: hármas, nők, döntő. 19.41: 800 m, férfiak, döntő. 19.53: 4x400 m vegyes váltó, döntő. 20.10: 1500 m, férfiak, döntő. 20.38: 200 m, férfiak, döntő. 20.49: 200 m, nők, döntő

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