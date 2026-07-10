Molnár Attila országos csúcsot futott

Hogy mennyire erős az a 400 méteres verseny, amiben 44.47-tel csak a 7. helyet lehet megcsípni? Nagyon! A legutóbbi három világbajnokság közül 2025-ben Tokióban és 2023-ban Budapesten az 5. helyen lehetett volna végezni vele, 2022-ben Eugene-ban ezüstérem járt volna érte!

Molnár Attila péntek este nyolc századmásodpercet javított a tavalyi tokiói vb-n felállított országos csúcsán. A monacói Gyémánt Liga-fordulóban a botswanai vb-győztes Collen Kebinatshipi 43.44-es „űridővel” diadalmaskodott. Közte és a magyar sprinter között csak egyetlen európai, a brit Matthew Hudson-Smith ért célba, ami több mint biztató az augusztusi kontinensviadal előtt.

Emmanuel Wanyonyi (balra) világcsúcsot döntött (Fotó: Getty Images)

Nem maradtunk világrekord nélkül sem a Hercegségben, a kenyai Emmanuel Wanyonyi 2:11.83 alatt futotta le az 1000 métert, amivel honfitársa, Noah Ngeny 1999 óta fennálló csúcsát (2:11.96) adta át a múltnak.

A vajdasági Világos Adriana elsőre 63.18 métert dobott, amivel rövid ideig vezetett is. A kínai Jen Ce-ji már a második körben túldobta őt, majd hatodikra 68.75 méterre „kihajította” a gerelyt és simán megnyerte a versenyt.

Az amerikai Masai Russell ezúttal is kitett magáért, a női 100 m gát ötkarikás címvédője sorozatban ötödször futott 12.2-vel kezdődő vagy még jobb időt. A 26 éves amerikai ezúttal kereken 12.20-szal győzött. Őt jövő hét kedden ugyanúgy láthatjuk majd Budapesten a Gyulai István Memorialon, mint a most éppen 607 centiméteres versenycsúccsal diadalmaskodó Armand Duplantist. A svéd-amerikai rúdugrónak ez volt az első sikere monacói lakosként, mondhatni hazai pályán.

Női 400-on ketten is 49 másodpercen belül futottak, az első helyezett Marileidy Paulino mellett hasonlóképp tett a 48.84-es egyéni csúcsot futó amerikai Aaliyah Butler is. Miltiádisz Tentoglu nem hagyhatta szó nélkül, hogy már hosszú ideje egy tízpróbázóé, a svájci Simon Ehammeré volt a leghosszabb távolugrás a szezonban: a görög legenda 861 centit ugrott és a ranglista élére került. Szintén az utolsó kísérletével került 15 méter fölé és nyert a kubai Leyanis Pérez Hernández a női hármasugrók között.

Julien Alfred parádézott 200 méteren (Fotó: Getty Images)

Julien Alfred 21.51-gyel szintén 2026 legerősebb idejét érte el a nők között 200 méteren. Saint Lucia büszkesége a viadal egyik legnagyobb szenzációját okozta azzal, hogy minden idők harmadik leggyorsabbja lett fél körön – csak Florence Griffith Joyner és Shericka Jackson volt nála gyorsabb korábban, Flo-Jo világcsúcsától alig 17 századra volt Monacóban.

Az este egyik legizgalmasabb kérdése az volt, hogy mire mennek a triatlon aktuális olimpiai bajnokai az elit hosszútávfutók ellen? A válasz csattanós volt, amit előbb a francia Cassandre Beaugrand adott 3000 méteren, saját sportágának szupersztárja 8:32.86-ra javította az országos csúcsot, csak hét kenyai vagy etióp volt gyorsabb nála. Alex Yee 13:27.79-es teljesítménye sem olyan lassú 5000 méteren, mint amennyire azt a 12. helye sugallja…

GYÉMÁNT LIGA, 10. ÁLLOMÁS, MONACO

Férfiak. 100 m (+0.2): 1. Oblique Seville (jamaicai) 9.88. 400 m: 1. Collen Kebinatshipi (botswanai) 43.44, …7. Molnár Attila 44.47 – országos csúcs, régi: 44.55, Molnár Attila, 2025. 1000 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (kenyai) 2:11.83 – világcsúcs, régi: 2:11.96, Noah Ngeny, 1999. 5000 m: 1. Dominic Lokinyomo Lobalu (svájci) 12:52.54. 3000 m akadály: 1. Simon Koech (kenyai) 8:03.35. Magas: 1. Oleh Doroscsuk (ukrán) 232. Rúd: 1. Armand Duplantis (svéd) 607. Távol: 1. Miltiádisz Tentoglu (görög) 861 (0.0)

Nők. 200 m (+0.9): 1. Julien Alfred (saint luciai) 21.51. 400 m: 1. Marileidy Paulino (dominikai) 48.67. 3000 m: 1. Agnes Jebet Ngetich (kenyai) 8:08.95. 100 m gát (-0.4): 1. Masai Russell (amerikai) 12.20. Rúd: 1. Nina Kennedy (ausztrál) 495. Hármas: 1. Leyanis Pérez Hernández (kubai) 15.06 (-0.1). Gerely: 1. Jen Ce-ji (kínai) 68.75