Yamal ismét rekordot döntött, először kaptak gólt a vb-n a spanyolok
Először kapott gólt ezen a világbajnokságon Spanyolország. Charles De Ketelaere 41. percben szerzett találata egyúttal azt is jelentette, hogy Unai Simónnak 649 játékperc után kellett kiszednie a labdát a hálóból. Ezt megelőzően a 2022-es katari torna csoportkörében, a Japán elleni 2–1-re elveszített meccsen kapott gólt Luis de la Fuente együttese, azt a találatot Tanaka Ao jegyezte.
S ha már De Ketelaere, fontos megemlíteni, hogy a belgák alkalmi centere (aki klubjában, az Atalantában támadó középpályást játszik) ezen a világbajnokságon már annyi gólt lőtt, mint a 2025–26-os idényben összesen (szám szerint hármat).
Lamine Yamal a hatodik világbajnoki meccsén kapott lehetőséget, amely messze a legtöbb a 18 éves vagy annál fiatalabb játékosok között.
Rudi Garcia szövetségi kapitány bődületes statisztikákkal állt a 20. belga válogatott mérkőzése előtt: a francia tréner meccsei mindössze 5.3 százalékát veszítette el, továbbá meccsenként 3.1 gólt szerzett Belgium vele a kispadon: mindkét szempontból ő állt így az élen az egy meccsnél többet kapó belga szövetségi kapitányok között.
Spanyol kollégája sem panaszkodhat: ha a világbajnoki és az Európa-bajnoki szerepléseket együtt vizsgáljuk: Luis de la Fuente 13 vb- és Eb-meccsen irányította a spanyol válogatottat, egyiken sem kapott ki (12 győzelem, egy döntetlen), márpedig ilyen hosszú vereség nélküli sorozattal egyetlen más nemzeti csapat szakvezetője sem dicsekedhet e két kiemelt tornán – írja az Opta.
De la Fuente mester a győzelmet leginkább a szép lassan csodacserévé avanzsáló Mikel Merinónak köszönheti, aki a Portugália elleni nyolcaddöntő után Belgium ellen is a kispadról beszállva szerzett győztes találatot. Ezzel az Arsenal csatára lett az első olyan spanyol játékos a világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában, aki két győztes gólt is a kispadról beállva szerzett. Merino ráadásul mindkétszer a 80. perc után lőtte a győztes gólt, s ezzel ő lett az első spanyol, aki erre képes volt.