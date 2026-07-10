Yamal ismét rekordot döntött, először kaptak gólt a vb-n a spanyolok

Először kapott gólt ezen a világbajnokságon Spanyolország. Charles De Ketelaere 41. percben szerzett találata egyúttal azt is jelentette, hogy Unai Simónnak 649 játékperc után kellett kiszednie a labdát a hálóból. Ezt megelőzően a 2022-es katari torna csoportkörében, a Japán elleni 2–1-re elveszített meccsen kapott gólt Luis de la Fuente együttese, azt a találatot Tanaka Ao jegyezte.

6 - La Belgique a mis fin à la plus longue série de clean sheets de l'histoire de la Coupe du Monde, réalisée par l'Espagne entre son dernier match de groupes en 2022 contre le Japon (1-2) et ce soir (6).



La Roja n'avait plus encaissé le moindre but depuis 649 minutes de jeu à… pic.twitter.com/IpEtFmS96b — OptaJean (@OptaJean) July 10, 2026

S ha már De Ketelaere, fontos megemlíteni, hogy a belgák alkalmi centere (aki klubjában, az Atalantában támadó középpályást játszik) ezen a világbajnokságon már annyi gólt lőtt, mint a 2025–26-os idényben összesen (szám szerint hármat).

3 - Charles De Ketelaere has scored as many goals at the FIFA World Cup 2026 (3) as he did in his 31 matches for Atalanta in the Serie A 2025-26 (3).



Podium. pic.twitter.com/zYIDCbde1W — OptaJohan (@OptaJohan) July 10, 2026

Lamine Yamal a hatodik világbajnoki meccsén kapott lehetőséget, amely messze a legtöbb a 18 éves vagy annál fiatalabb játékosok között.

6 - Lamine Yamal is making his sixth FIFA World Cup appearance, the outright most by a player aged 18 or younger in the competition.



Stardom. pic.twitter.com/OLYbabyXOK — OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026

Rudi Garcia szövetségi kapitány bődületes statisztikákkal állt a 20. belga válogatott mérkőzése előtt: a francia tréner meccsei mindössze 5.3 százalékát veszítette el, továbbá meccsenként 3.1 gólt szerzett Belgium vele a kispadon: mindkét szempontból ő állt így az élen az egy meccsnél többet kapó belga szövetségi kapitányok között.

5.3% - Rudi Garcia will manage the @BelRedDevils for the 20th time tonight - the Frenchman is the head coach with the lowest loss percentage (5.3%) and the most goals scored per game (3.1) among all Belgium managers with more than one game.



Exquisite. pic.twitter.com/BDOyDTqlF8 — OptaJohan (@OptaJohan) July 10, 2026

Spanyol kollégája sem panaszkodhat: ha a világbajnoki és az Európa-bajnoki szerepléseket együtt vizsgáljuk: Luis de la Fuente 13 vb- és Eb-meccsen irányította a spanyol válogatottat, egyiken sem kapott ki (12 győzelem, egy döntetlen), márpedig ilyen hosszú vereség nélküli sorozattal egyetlen más nemzeti csapat szakvezetője sem dicsekedhet e két kiemelt tornán – írja az Opta.

13 - Luis de la Fuente has now managed more games across the FIFA World Cup and UEFA European Championship without ever losing than any other manager (W12 D1).



Unsurpassed. pic.twitter.com/8r4qnL2R12 — OptaJoe (@OptaJoe) July 10, 2026

De la Fuente mester a győzelmet leginkább a szép lassan csodacserévé avanzsáló Mikel Merinónak köszönheti, aki a Portugália elleni nyolcaddöntő után Belgium ellen is a kispadról beszállva szerzett győztes találatot. Ezzel az Arsenal csatára lett az első olyan spanyol játékos a világbajnokságok egyenes kieséses szakaszában, aki két győztes gólt is a kispadról beállva szerzett. Merino ráadásul mindkétszer a 80. perc után lőtte a győztes gólt, s ezzel ő lett az első spanyol, aki erre képes volt.