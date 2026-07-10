Kosár: magabiztos sikerrel kezdett az U20-as férfiválogatott az Eb-n

Péntek este megkezdte szereplését az U20-as férfi kosárlabda-válogatott a szlovákiai B-divíziós korosztályos Európa-bajnokságon. A nyitó meccsen a dánokkal találkoztak a mieink.

Forray Gábor csapata meggyőző teljesítményt nyújtva, végig vezetve, 83–72-re nyert a skandinávok ellen az első fordulóban.

A mieink legjobbjaként Rosta Péter 21 ponttal zárt.

Folytatás szombat este az albánok ellen.

B-DIVÍZIÓS U20-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY

Csoportkör, első forduló

Magyarország–Dánia 83–72 (25–17, 22–12, 22–25, 14–18)

A mérkőzés jegyzőkönyve Csoportkör, első fordulóA mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.

A magyar U20-as férfiválogatott kerete:

Varga Ferenc

Szász-Veres Márk

Mészáros Ágoston

Gál Csongor

Lukácsi Gábor

Rosta Péter

Kupai László

Mezőfi Márk

Kertli Ádám

Palotai Máté

Angyal Medárd

Erdős Artúr



A csoportkör további programja:

Július 11., szombat

20:30 Magyarország–Albánia

Július 12., vasárnap

18:30 Magyarország–Bulgária

Július 14., kedd

18:30 Magyarország–Hollandia

(Kiemelt kép forrása: FIBA)