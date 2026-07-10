Nemzeti Sportrádió

Kosár: magabiztos sikerrel kezdett az U20-as férfiválogatott az Eb-n

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2026.07.10. 20:42
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U20-as férfiválogatott kosárlabda B-divíziós U20-as férfi Eb utánpótlás utánpótlássport
Tizenegy ponttal verte a dánokat az U20-as férfi kosárlabda-válogatott a pozsonyi B-divíziós Eb első játéknapján.

Péntek este megkezdte szereplését az U20-as férfi kosárlabda-válogatott a szlovákiai B-divíziós korosztályos Európa-bajnokságon. A nyitó meccsen a dánokkal találkoztak a mieink.

Forray Gábor csapata meggyőző teljesítményt nyújtva, végig vezetve, 83–72-re nyert a skandinávok ellen az első fordulóban.

A mieink legjobbjaként Rosta Péter 21 ponttal zárt.

Folytatás szombat este az albánok ellen.

B-DIVÍZIÓS U20-AS FÉRFI EURÓPA-BAJNOKSÁG, POZSONY
Csoportkör, első forduló
Magyarország–Dánia 83–72 (25–17, 22–12, 22–25, 14–18)
A mérkőzés jegyzőkönyve ITT érhető el.
A magyar U20-as férfiválogatott kerete:
Varga Ferenc
Szász-Veres Márk
Mészáros Ágoston
Gál Csongor
Lukácsi Gábor
Rosta Péter
Kupai László
Mezőfi Márk
Kertli Ádám
Palotai Máté
Angyal Medárd
Erdős Artúr

A csoportkör további programja:
Július 11., szombat
20:30 Magyarország–Albánia
Július 12., vasárnap
18:30 Magyarország–Bulgária
Július 14., kedd
18:30 Magyarország–Hollandia

(Kiemelt kép forrása: FIBA)

U20-as férfiválogatott kosárlabda B-divíziós U20-as férfi Eb utánpótlás utánpótlássport
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