Halász Bence: Olimpiai bajnok, az első magyar szabadtéri világbajnok és Európa-bajnok akarok lenni – utóbbi talán már idén

A néhai Németh Pál által alapított iskola ma is a magyar dobóatlétika fellegvára, amelyet fia, a világbajnoki ezüstérmes Németh Zsolt, a szakmában csak „Maca”-ként ismert szakember vezet, aki számos korcsoportban készíti fel hazánk ígéretes dobóatlétáit, és magabiztosan tekint a jelenen túl a jövőbe.

„Mi már 2040-ig előre látjuk, kik lesznek azok az olimpiai dobóatléták, akik ebből a műhelyből kerülnek ki. Szeretek olyan versenyzőkkel dolgozni, akik nyertes típusok. Persze én is utálok veszíteni, és Bencében is benne van mindez” – fogalmaz Németh Zsolt.

Ezekre az erős a szakmai pillérekre támaszkodik hazánk jelenlegi legeredményesebb aktív atlétája, az olimpiai ezüstérmes, többszörös világbajnoki bronzérmes, valamint Európa-bajnoki ezüst- és bronzérmes kalapácsvető. Halász Bence ma már a legtöbb világversenyes érmet nyert magyar atléta, aki mégsem elégszik meg eddigi sikereivel.

„Olimpiai bajnok, az első magyar szabadtéri világbajnok és – ha lehet – még az idén Európa-bajnok akarok lenni kalapácsvetésben” – jelenti ki egyértelműen.

Mindez azonban óriási áldozatokkal jár. Halász Bence brutális edzésmunkát végez, amit – ahogyan ő fogalmaz – csak úgy lehet elviselni, ha az ember feltétel nélkül megbízik az edzőjében, mert – ahogy mondja – „Macának mindig igaza volt, és ha valakinek mindig bejönnek az elképzelései, az már egy rendszer”. A mindig udvarias, legendás szorgalmáról ismert kalapácsvető ezúttal szokatlan őszinteséggel állítja:

„Az élsport kilencven százaléka szívás!” – majd rögtön hozzáteszi azt is, hogy a maradék tíz százalék mindenért kárpótolja, és segít elviselni a fennmaradó kilencvenet.

A kiskamasz kora óta nagy célokat dédelgető Bence útja azonban korántsem volt könnyű. Kevesen tudják róla, hogy 14 évesen több mint 300 kilométerre költözött a szüleitől, egyetlen cél érdekében: hogy dobhasson. De ki kísérte el? Ki indította minden reggel iskolába és edzésre? Ki gondoskodott róla, hogy mindig legyen egy tál meleg étel előtte, és egyszer világklasszis sportoló válhasson belőle?

A Csisztu Sport Cast ezúttal is helybe ment, hogy feltárja ennek a különleges családi történetnek a részleteit. A videóban megszólal Halász Gergő, Bence bátyja is, aki elmeséli, hogyan vállalta magára fiatal diplomásként a szülői szerepet is: Jánoshalmáról Szombathelyre költözött öccsével, hogy mindenben segítse őt, és megteremtse számára a lehetőséget a világ élvonalába vezető úton. A mostani videó egy megható testvéri összefogás történetén keresztül enged bepillantást egy fölösleges csinnadrattától mentes, ugyanakkor rendkívül tudatos és fegyelmezett életbe – abba a világba, amely a napi 6–8 órás edzésmunka és a világklasszis eredmények mögött húzódik meg.

A TELJES RIPORT