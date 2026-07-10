Nemzeti Sportrádió

Strandkézilabda Eb-selejtező: csoportgyőztesként negyeddöntős a magyar női válogatott

2026.07.10. 20:42
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Fotó: Facebook/Strandkézilabda - MKSZ hivatalos oldala
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Pinizsi Zoltán Zágráb strandkézilabda
A magyar női strandkézilabda-válogatott megnyerte csoportját a zágrábi Európa-bajnoki selejtezőtornán, mivel csütörtökön 2:0-ra legyőzte Lengyelországot.

Az európai szövetség honlapja szerint Pinizsi Zoltán szövetségi edző csapatában Hónig Hanga 14, Nagy-Ágoston Nóra 11, Farkas Tekla nyolc ponttal járult hozzá a sikerhez.

Az már csütörtökön a szlovákok és az olaszok legyőzésével eldőlt, hogy a magyarok negyeddöntőbe jutnak és ezzel kvótát szereztek a jövő évi, litvániai Európa-bajnokságra. A legjobb nyolc között – szombaton 19 órától – Csehországgal találkoznak.

A magyar női válogatott 2013-ban és 2015-ben Európa-bajnok, 2019-ben ezüstérmes, legutóbb – tavaly – hetedik helyezett volt, a két évvel ezelőtti Eb-selejtező tornát pedig megnyerte.

A magyar férficsapat nem indult a zágrábi tornán, mert biztos résztvevője a 2027-es Európa-bajnokságnak.

Csoportkör, C-csoport
3. (utolsó) forduló
Magyarország–Lengyelország 2:0 (19–18, 18–16)
A végeredmény: 1. Magyarország 6 pont, 2. Lengyelország 4, 3. Olaszország 2, 4. Szlovákia 0
Mindhárom csoport első két helyezettje, valamint a két legjobb harmadik jutott a negyeddöntőbe. A 13 válogatottat számláló mezőny első nyolc helyezettje jutott ki a jövő évi kontinensviadalra.

 

Pinizsi Zoltán Zágráb strandkézilabda
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