Kane vagy Haaland? Csak egyikük maradhat; Kós Hubert: Érkezik a 200 pillangó!

A Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

A világklasszis Harry Kane segíti át az angolokat a nehézségeken. Ha kijutnak, mindig esélyesként érkeznek meg a világbajnokságra máig egyetlen aranyérmük (1966) óta az angolok, de amíg eddig rendre elbuktak, az idén két fontos tényező miatt is okkal derűlátók: Harry Kane szenzációs formában futballozik, a csapat stressztűrő képessége pedig példás. Az Erling Haaland köré kialakított támadójáték a norvégok igazi fegyvere. A skandinávokról már a selejtező időszakában sejteni lehetett, hogy acélos válogatottat alkotnak, a vb-csoportkörben megmutatkozott az erejük, a kieséses szakaszban pedig már-már letörölték magukról a meglepetéscsapat bélyegét. A Norvégia–Anglia vb-negyeddöntő esélyeit Gyenge Balázs elemezte

Három lépésre a címvédéstől az argentinok, a kapusuk még tartozik a nagy védéssel. New York olyat láthat, amilyet legutóbb Santiago de Chile, ha Argentína megőrzi világbajnoki trónját. De ahhoz abban is előre kell lépniük a kék-fehéreknek, amiben eddig elmaradtak a mezőnytől, még Lionel Messinek is van miben javulnia. Bodnár Zalán írása

Idő kérdése, és gördülékeny lesz a Fradi labdás játéka. A végén kellett a szerencse a Ferencvárosnak a Vojvodina otthonában (2–1), de az előny birtokában hazai pályán tovább javulhat a játék, amelyet Borbély Balázs vezetőedző megálmodott, és nagyjából egy hónapja oktat a csapatnak. Mohai Dominik elemzése

Sohasem fordított hátat a Lokinak – hetvenéves lett „a Herczeg Bandi”. Labdarúgóként nem alkotott maradandót, de mindig is érdekelte a szakma, az edzői pálya, végigjárta a lépcsőfokokat, pályaedzőként aktív részese volt a Loki első bajnoki címének, továbbá a 2009-es Bajnokok Ligája és a 2010-es Európa-liga csoportkörébe jutott a DVSC-vel. Herczeg András mesteredző, akit a magyar futball berkeiben – amióta világ a világ – nagy tisztelettel és szeretettel a legtöbben „a Herczeg Bandiként” emlegetnek, július 11-én hetvenesztendős. Thury Gábor interjúja

Kós Hubert: „Érkezik a 200 pillangó!” Az augusztusi kontinensviadal egyfajta kísérlet is Kós Hubert számára – Los Angeles jegyében. Az öt (vagy hat) egyéni szám mellett viszont biztos, hogy ott lesz a magyar váltóban is Párizsban. Az olimpiai bajnok úszóval Kovács Erika beszélgetett

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