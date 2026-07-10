Kovács Zoltán: Bízni kell a gyerekben minden körümények között

Kovács Zoltán 2008-tól 2017-ig a felnőtt atlétikai válogatott tagja volt, fő számában, 400 méteres síkfutásban U20-as Eb-ötödik helyig jutott, egyéniben kétszer nyerte meg a szabadtéri felnőtt magyar bajnokságot. A 36 esztendős szakember jelenleg a MATE-Gödöllői EAC atlétikai szakosztályának vezetője, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Testnevelési és Sport Intézetének igazgatója. 2020 és 2022 között a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás-referenseként is dolgozott.

„Mohácson kezdtem atletizálni nagyjából tizenhatévesen, előtte csapatsportokat űztem, és máig nagyon boldogan emlékszem vissza mind a mohácsi salakpályás időszakra, mind majd a gödöllői és a budapesti jobb infrastruktúrával rendelkező egyesületekben való edzésekre. Viszont már edzői tapasztalattal visszatekintve azok az edzésmódszerek, amelyekkel dolgoztam, finoman szólva is kezdetlegeseknek mondhatók voltak. Inkább munka- és mennyiségalapúak voltak az edzések, kevesebb technikai pontossággal, erő- és sebességfejlesztéssel. Ez adta az alapot az edzői pályafutásomhoz, mert

érdekelt, hogy melyek azok a képességbeli hiányok, amelyekre érdemes jobban figyelni a tanítványoknál.

Az alaptanulmányaim a mezőgazdasághoz és az állattenyésztő mérnökséghez köthetők, mellette levelezőn csináltam a sportképzéseket, és mikor körülbelül egyszerre végeztem mindenhol az alapszakokkal huszonhárom évesen, akkor Gödöllőn kaptam lehetőséget kisebb atlétacsoporttal való foglalkozásra. Majd amikor végeztem a mesterszakokkal az agráriumban és a sportban is, akkor megint a sport adott nagyobb lehetőséget a munka terén, és ebbe az irányba indultam el.”

Kovács Zoltán utánpótláskorú gödöllői tanítványai az elmúlt nagyjából tizenkét évben több mint száz országos bajnoki címet és dobogós helyezést érdemeltek ki egyéniben vagy váltóban.

Az általa a közelmúltban edzett kiváló versenyzők közé tartozik a 400 gátas Mátó Sára és Soós Levente, valamint a 400-as Kovács Árpád is. A szakember tavaly szeptemberben kicsit visszább lépett az edzői szerepkörtől és a szakosztályvezetés mellett az intézetigazgatói feladatai kerültek még inkább előtérbe.

„Soós Levente és Kovács Árpád is Amerikába ment tanulni, előbbi az Új-mexikói Egyetemre, utóbbi a Harvadra, Mátó Sárival pedig megbeszéltük, hogy a szakmai tudásom és az időkorlátom miatt szükséges váltania. Bár továbbra is segítem a munkáját, már a tavalyi vébén bronzérmes szlovák Emma Zapletalová neves holland edzőjével, Bram Petersszel készül. Az intézetigazgatói feladatkör komplex. A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem öt különböző városban tart fenn campusokat: Kaposváron, Keszthelyen, Budapesten, Gödöllőn és Gyöngyösön. Ezen az öt campuson található 38-39 sportlétesítmény, amelyeknek az üzemeltetése a Testnevelési és Sport intézet feladata. Hetente több mint háromezer hallgatónak tartunk 170 testnevelési kurzust 16-18 testnevelő kollégával négy féléven keresztül. Ez kötelező a nappali tagozatos hallgatóknak, viszont a kurzusok úgy kerültek kialakításra, hogy azokba olyan sportágak vagy egészségmegőrzési lehetőségek kerültek be, amelyek a munkaerőpiacra kikerülve segíthetik az azokban résztvevőket, hogy megtartsák az egészségüket. Például gerinctorna, jóga vagy mentálhigiéniés óra is.

Azt vallom, hogy az egyetem az utolsó lehetőség a mozgás általi egészségmegőrzés szeretetének a megteremtéséhez.

Egy másik szegmense a munkámnak pedig az eseményszervezés és a nemzetközi kapcsolatok. Bár még várjuk a hivatalos megerősítést, de büszkességgel tölt el, hogy jó eséllyel 2028-ban mezei futásban egyetemi világbajnokságot rendezhetünk a gödöllői kastélyparkban.”

Kovács Zoltán a MATE-GEAC 2025-ös atlétikai csapatbajnoki címében szerepet vállalt tanítványaival Forrás: MATE-GEAC

A szakember hangsúlyozta, hogy az edző és a tanítvány kapcsolatában talán a két legfontosabb tényező a bizalom és az őszinteség.

„Bízni kell a gyerekben minden körülmények között.

Soha nem szabad azt éreztetni a tanítvánnyal az edzőnek, hogy elvesztette a bizalmát,

mert az drasztikus eredmény- és teljesítménycsökkenéssel fog járni. Sokan elfelejtik, hogy a gyerekeknek mennyi kötelezettségük van az életükben. Azt tapasztalom, hogy a gyerekek a délutáni és a versenysportot sok esetben maguk választják, és ha ebben a közegben is folyamatosan magas elvárások elé állítják őket, akkor nem fogják jól érezni magukat és nem nyílnak ki. Meg kell találják a helyüket egy olyan műhelyben, amely szülői, iskolai vagy egyéb különösebb elvárásoktól mentes. És ha megérzik a feltétel nélküli bizalmat, akkor felébred bennük a bizonyítási vágy is, amelyből automatikusan következik, hogy ők maguk szeretnének minél jobb eredményeket elérni, bajnoki címeket szerezni, válogatottak lenni, világversenyen szerepelni.”

(Kiemelt képünkön: Kovács Zoltán Forrás: MATE-GEAC)