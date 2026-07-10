Megint a csodacsere, Merino döntött a hajrában: Spanyolország egy kapushibát kihasználva vb-elődöntős!

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

SPANYOLORSZÁG–BELGIUM 2–1 (1–1)

Inglewood, Los Angeles Stadion, 70 492 néző. Vezette: Michael Oliver (angol)

SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz (Pedri, 55.), Rodri – Yamal, Olmo (Merino, 86.), Baena (F. Torres, 55.) – Oyarzabal (N. Williams, 79.). Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

BELGIUM: Courtois (Lammens, 71.) – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper (Seys, 61.) – Raskin, De Bruyne (Saelemaekers, 86.), Vanaken (Lukaku, 60.) – Doku, De Ketelaere, Trossard (Witsel, 60.). Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

Gólszerző: Fabián Ruiz (30.), Merino (88.), ill. De Ketelare (41.)

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Mindkét nemzeti csapat továbbjutása emlékezetes volt a nyolcaddöntőből, hiszen Spanyolország 91. perces győztes góllal búcsúztatta Portugáliát, ezzel Cristiano Ronaldót is, míg Belgium azok után ütötte ki 4–1-re Seattle-ben a házigazda amerikaiakat, hogy Folarin Balogun piros lapos eltiltásának felmentése miatt jókora botrány alakult ki a meccs körül még a kezdő sípszó előtt. Az egymás elleni negyeddöntőre aztán Los Angelesben került sor, egyértelmű esélyekkel: az Eb-címvédő, a torna előtt vb-favoritnak számító spanyolok ezelőtt még gólt sem kaptak a 2026-os világbajnokságon, ám a korábbiakhoz képest jócskán lesajnált belga válogatott – közte az aranygeneráció megmaradt hírvivőivel – meg akarta mutatni, hogy nem véletlenül jutott el idáig.

Az már senkit sem lepett meg, hogy Romelu Lukaku ezúttal is csak a kispadon kezdett, de visszakerült Kevin De Bruyne és Jérémy Doku is a belgáknál, míg a csapat talán legfontosabb játékosa, Youri Tielemans a meccs előtti bemelegítés során sérült meg, így a helyét a 33 éves Hans Vanaken vette át a középpályán. A spanyoloknál Luis de la Fuente egy meglepőt húzott: Pedri kikerült, Fabián Ruiz be.

A meccs aztán úgy indult, ahogyan arra számítani lehetett: Spanyolország birtokolta a labdát, s amikor véletlenül elvesztette azt, magas letámadással próbálta visszaszerezni. A belgák arra alapoztak, hogy időnként előre tudják játszani a labdát Dokunak, Leandro Trossard-nak vagy a kezdőcsatárnak, Charles De Ketelaerének, s majd ők kezdenek valamit a spanyol védelemmel. Az első belga megiramodásra bő 10 percet kellett várni, azonban igazán nagy veszély nem lett belőle.

Ziccerekig egyébként Spanyolország sem jutott el, várt az áttörésre, amire végül a 30. percben került sor: Pedro Porro futott el a jobb oldalon, a középre tett labdából Dani Olmo próbálkozott, s az ugyan még elakadt, közelről Fabián Ruiz már nem hibázott. 1–0

Tíz perccel később közel jártunk hozzá, hogy kettő legyen közte, amikor Lamine Yamal először villant igazán, két védőt is elküldött egy-egy csellel, majd a rövidet választotta a lövésnél, ám az elkerülte Thibaut Courtois kapuját. Egy perccel később meg kicsit a semmiből ugyan, de jött az egyenlítés: Timothy Castagne a jobb oldali félterületből döntött a beadás mellett, az megtalálta a Pau Cubarsít megelőző, az USA ellen duplázó De Ketelaerét, ő pedig a kapuba bólintott. 1–1

Spanyolország ezzel egyébként (az eddigi vonatkozó rekordot így is megdöntve) 650 perc után kapott ismét gólt világbajnokságon, s nem lehetett biztos a sikerében annak ellenére sem, hogy 60 százalék felett birtokolta a labdát, héttel több lövése és közel 1.00-val magasabb xG-je volt a szünetre fordulva.

A második félidő is spanyol helyzetekkel indult: Yamal lesről hibázott ziccert, aztán mellé lőtt, Cucurella megiramodását szabálytalanság állította meg, Olmo pedig mezőnygóllal felérő lövést eresztett el jócskán a kapu fölé a hipermodern Los Angeles (SoFi) Stadionban. Persze amikor tudott, Belgium is veszélyeztetett, az 55. percben Doku bal oldali elfutásából lett veszélyes, tizenhatoson belüli lövés, de Maxim De Cuyper nem találta el Unai Simón kapuját.

A 60. percben jöttek a belga cserék, köztük Lukaku, egyből jött is a veszély, aminek a végén Rodri egyértelműen kézzel ért a labdához, amikor megszerezte azt, de Michael Oliver nem ítélt büntetőt, a VAR sem szólt neki miatta, két perccel később pedig már Thibaut Courtois védett nagyot, amikor Yamal passzát Mikel Oyarzabal tette kapura a rövid oldalon. Apropó, a 34 esztendős belga kapusklasszis nem sokkal később leült és a lábához kapott: meghúzódott, a 71. percben pedig le is kellett hozni a 21. vb-meccsén – a Manchester United kapusa, Senne Lammens váltotta.

Courtois (jobbra) könnyek között hagyta el a pályát (Fotó: Getty Images)

A spanyolok ezek után igyekeztek kicsit felpörgetni a játékot, akárcsak egy körrel korábban a portugálok ellen, még Nico Williams is bejött, hogy bontsa egy az egyben a védelmet. Yamal oldalán mentek a kényszerítők, de csak nem érkezett az áttörés. Legalábbis egy ideig, hiszen a már taglalt kapuscserén bizony elúszott a belga továbbjutás...

A 88. percben Pau Cubarsí távoli lövéssel próbálkozott, amit Lammens sem megfogni, sem normálisan kiütni nem tudott, a labda a két perccel korábban, megint csereként beszálló Mikel Merino elé pattant, ő pedig ziccerben ugyanolyan higgadt maradt, mint Portugália ellen, s megint megnyerte a meccset Spanyolországnak. 2–1

Összejött tehát az álomelődöntő, amit sokan már a torna kezdete előtt predikcionáltak: Spanyolország–Franciaország!

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A SPANYOL VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 David Raya (Arsenal – Anglia), 13 Joan García (FC Barcelona), 23 Unai Simón (Athletic Bilbao)

Védők: 3 Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen – Németország), 14 Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), 4 Eric García (FC Barcelona), 24 Marc Cucurella (Chelsea FC – Anglia), 2 Marc Pubill (Atlético Madrid), 5 Marcos Llorente (Atlético Madrid), 22 Pau Cubarsí (FC Barcelona), 12 Pedro Porro (Tottenham Hotspur – Anglia)

Középpályások: 15 Álex Baena (Atlético Madrid), 8 Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain – Franciaország), 9 Gavi (FC Barcelona), 18 Martín Zubimendi (Arsenal – Anglia), 6 Mikel Merino (Arsenal – Anglia), 20 Pedri (FC Barcelona), 16 Rodri (Manchester City – Anglia)

Támadók: 26 Borja Iglesias (Celta Vigo), 10 Dani Olmo (FC Barcelona), 7 Ferran Torres (FC Barcelona), 19 Lamine Yamal (FC Barcelona), 21 Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), 17 Nico Williams (Athletic Bilbao), 11 Yéremy Pino (Crystal Palace – Anglia), 25 Víctor Munoz (Osasuna)

Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A BELGA VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: 1 Thibaut Courtois (Real Madrid – Spanyolország), 12 Senne Lammens (Manchester United – Anglia), 13 Mike Penders (Strasbourg – Franciaország)

Védők: 2 Zeno Debast (Sporting CP – Portugália), 3 Arthur Theate (Eintracht Frankfurt – Németország), 4 Brandon Mechele (FC Bruges), 5 Maxim De Cuyper (Brighton & Hove Albion – Anglia), 15 Thomas Meunier (Lille – Franciaország), 16 Koni De Winter (AC Milan – Olaszország), 18 Joaquin Seys (FC Bruges), 21 Timothy Castagne (Fulham – Anglia), 25 Nathan Ngoy (Lille – Franciaország)

Középpályások: 6 Axel Witsel (Girona – Spanyolország), 7 Kevin De Bruyne (Napoli – Olaszország), 8 Youri Tielemans (Aston Villa – Anglia), 20 Hans Vanaken (FC Bruges), 23 Nicolas Raskin (Rangers FC – Skócia), 24 Amadou Onana (Aston Villa – Anglia)

Támadók: 9 Romelu Lukaku (Napoli – Olaszország), 10 Leandro Trossard (Arsenal – Anglia), 11 Jérémy Doku (Manchester City – Anglia), 14 Dodi Lukébakio (Benfica – Portugália), 17 Charles De Ketelaere (Atalanta – Olaszország), 19 Diego Moreira (Strasbourg – Franciaország), 22 Alexis Saelemaekers (AC Milan – Olaszország), 26 Matías Fernández-Pardo (Lille – Franciaország)

Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)