Nemzeti Sportrádió

Pedri helyett Fabián Ruíz kezd Belgium ellen; Rudi Garcia visszarakta a kezdőbe De Bruynét és Dokut

M. B.M. B.
2026.07.10. 19:43
Fotó: Getty Images
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vb 2026 Spanyolország Belgium
Kihirdették a Spanyolország–Belgium világbajnoki negyeddöntő kezdőcsapatait.

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ
NEGYEDDÖNTŐ
Spanyolország–Belgium (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Inglewood, Los Angeles Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)
SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente
A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Gavi, Zubimendi, Pedri, N. Williams, Ferran Torres, Pino, V. Munoz, B. Iglesias
BELGIUM: Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin, De Bruyne, Tielemans – Doku, De Ketelaere, Trossard. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia) 
A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), Theate, Meunier, De Winter, Seys, D. Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Lukébakio, Witsel, Lukaku, Fernández-Pardo

 

vb 2026 Spanyolország Belgium
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