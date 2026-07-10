Pedri helyett Fabián Ruíz kezd Belgium ellen; Rudi Garcia visszarakta a kezdőbe De Bruynét és Dokut

VILÁGBAJNOKSÁG, EGYESÜLT ÁLLAMOK, KANADA, MEXIKÓ

NEGYEDDÖNTŐ

Spanyolország–Belgium (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Inglewood, Los Angeles Stadion. Vezeti: Michael Oliver (angol)

SPANYOLORSZÁG: Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Fabián Ruiz, Rodri – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal. Szövetségi kapitány: Luis de la Fuente

A kispadon: Raya, J. García (kapusok), Pubill, E. García, M. Llorente, Grimaldo, Merino, Gavi, Zubimendi, Pedri, N. Williams, Ferran Torres, Pino, V. Munoz, B. Iglesias

BELGIUM: Courtois – Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper – Raskin, De Bruyne, Tielemans – Doku, De Ketelaere, Trossard. Szövetségi kapitány: Rudi Garcia (francia)

A kispadon: Lammens, Penders (kapusok), Theate, Meunier, De Winter, Seys, D. Moreira, Vanaken, Saelemaekers, Lukébakio, Witsel, Lukaku, Fernández-Pardo