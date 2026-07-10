Nemzeti Sportrádió

Mourinho és szakmai stábja munkára jelentkezett a Real Madrid edzőközpontjában

2026.07.10. 20:17
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Fotó: Facebook/Real Madrid C.F.
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Real Madrid vb 2026 José Mourinho
Elkezdte a munkát a Real Madrid labdarúgócsapatának edzőközpontjában a 13 év után visszatérő José Mourinho, valamint a portugál vezetőedző szakmai stábja.

A klub honlapján fotókkal illusztrált beszámolóban az látszik, hogy Mourinho és négy kollégája már a Madrid egyik elővárosában, Valdebebasban lévő edzőközpontban tart terepszemlét.

Az erősen foghíjas madridi keret tagjaival viszont először csak hétfőn találkozik a portugál szakember, míg a világbajnokság Egyesült Államokban zajló végjátékában még érdekelt játékosok csak később kapcsolódnak be a közös munkába.

Mourinho 2010 és 2013 között már dolgozott a spanyol fővárosban, és első ciklusában mindhárom idényben nyert trófeát a Reallal: 2011-ben a Király-kupát hódította el, egy évvel később a bajnokságban végzett az első helyen, majd 2013-ban a spanyol Szuperkupa került a vitrinbe. Szerződése ezúttal 2029 nyaráig szól.

A Real Madrid az elmúlt két idényben aranyérem nélkül maradt, a keret átalakításáról egyelőre azt tudni, hogy érkezik Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté és Bernardo Silva, míg Dani Ceballos és Fran García távozik.

 

Real Madrid vb 2026 José Mourinho
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