Jó hangulatú, izgalmas hétvége vár a triatlonosokra

25 éves múltra tekint vissza a hamburgi triatlonos hétvége, amely a sportág egyik legnagyobb presztízsű, legjobb hangulatú versenye. A 2026-os világbajnoki sorozat ötödik állomásán egy olyan városi pályán kell a triatlonosoknak bizonyítaniuk, amely még a legnagyobbaknak is feladja a leckét.

A 750 méteres úszás során egy igencsak hosszú, 30 méteres híd alatt is át kell haladni, ez a sötét rész külön izgalmat ad már az első résznek. Aztán jön egy technikás, szűk bringapálya, amelyen hat kört, nagyjából 20 kilométert kell letekerni, hogy aztán egy rendkívül gyors, 5 kilométeres futással zárják a sprintfutamot a versenyzők.

Szombaton előbb a férfiak kezdenek, a két hete a tiszaújvárosi világkupát sorozatban negyedszer megnyerő Lehmann Csongorral és az idén szintén jó formában lévő (Tiszaújváros: 4. hely, Eb-5. hely, a szardíniai WTCS-en 14.) Dévay Márkkal a mezőnyben. Nem sokkal később jönnek a hölgyek, a 18 éves Szalai Fanni két héttel pályafutása első vk-futamgyőzelme után a vb-sorozatban is bemutatkozik.

Vasárnap hármukhoz csatlakozik az Eb-n 6., a vb-sorozat szardíniai állomásán életében először top tízes Kropkó Márta, hogy a mixváltó-világbajnokságon megpróbálják megismételni tavalyi szereplésüket és ismét a legjobb hatban zárjanak. Szintén vasárnap a PTS5-ös kategória immár kétszeres Európa-bajnokának, Mocsári Bencének is szurkolhatunk a paratriatlonosok vb-sorozatában.

Szalai Fanni, vk-győztes triatlonos: – Nagyon várom már a versenyt. Az elmúlt napok jól teltek itt, az úszás is tök jó volt, kellemesen frissítő a víz, de nagyon tetszik ez a hamburgi helyszín. Tavaly már jártam itt, akkor is nagyon izgatott voltam, mert mióta kisgyerekként elkezdtem a triatlont, azóta álomhelyszín ez nekem. Egy éve a mixváltóban szerepeltem, a technikás biciklipálya jól sikerült, az úszás izgalmas az alagúttal a végén, de maximum fél percet kell kibírni, mire újra kijövünk a fényre. A legjobb hatba jutás megint reális lehet a csapattal, mindannyian jó formában vagyunk, úgyhogy ebben reménykedünk. A tiszaújvárosi világkupasikerem kis önbizalmat, magabiztosságot ad, hogy egy kemény kerékpáros rész után is képes vagyok jó teljesítményre a futópályán. Lehmann Csongor, Európa-bajnok triatlonos: – Szerda este érkeztük meg, sikerült felvenni a ritmust. Megnéztem a bringapályát és voltam úszni is, meg tudtuk nézni a tó vizét, talán csak annyi változás lesz a tavalyihoz képest, hogy most nem szakadó esőben kell versenyezni. Legalább ilyen szempontból kevésbé lenne hektikus a viadal, de szokás szerint gyors futamot várok Hamburgban ezen a szűkös, helyenként macskaköves pályán. A gyors helyzetfelismerés itt kiemelten fontos, sok olyan történés van, amire előzetesen nem lehet felkészülni, hanem az adott pillanatban kell okosnak lenni. Úgy érzem, sikerült a tiszaújvárosi világkupához képest még jobb formába kerülnöm, izgatottan várom a versenyt. Nagy múltú, különleges hétvége vár ránk, sohasem csalódás visszatérni ide. Az idén talán még fontosabb volt eljönni, hiszen jövőre itt lesz a vb-sorozat nagydöntője. VÉLEMÉNYEK

A HÉTVÉGE PROGRAMJA

Szombat

13.15: férfiak

15.00: nők

Vasárnap

13.45: Paratriatlon vb-sorozat

17.30: Mixváltó-világbajnokság