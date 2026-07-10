Férfi kajak négyesünk az Eb után a montreali vk-versenyen is győzött

LEGENDÁS PÁLYÁN, az 1976-os olimpia sportági helyszínén, szokatlan időpontban méretik meg magukat világkupaversenyen kajakozóink és kenusaink. Az európai sportolók az eddig megszokott menetrendben a tavaszi két vk-t követően nyáron „csak” a világ- és Európa-bajnoksággal foglalkoztak, ám az idén bevezetett új kvalifikációs rendszer kimondja: két év alatt legalább két, kontinensen kívül rendezett viadalon részt kell venni.

Válogatottunk ennek értelmében a vb-felkészülés ideje alatt, gyorsasági és para szakágban összesen 25 fővel utazott Montrealba, ahol pénteken már döntőkben is bizonyíthattak. A hatórás időeltolódást annak ellenére is jól kezelték sportolóink, hogy a csapat nagy része csak hétfőn érkezett meg a helyszínre.

Gyorsasági szakágban a pénteki hat fináléból négyet olimpiai számban rendeztek meg. Az U23-asokból álló női négyesünk, megismételte a szegedi és a brandenburgi vk-versenyen elért eredményét, Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna a negyedik helyen zárt. Érdekesség, hogy az élmezőny ugyanabban a sorrendben ért célba, mint Brandenburgban: a kínaiak diadalmaskodtak, másodikak lettek a spanyolok, míg a harmadik helyen Németország végzett. Kiskóék ezúttal mindössze három századmásodperccel maradtak le a dobogóról.

A Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente és Tótka Sándor alkotta Európa-bajnok férfi négyesünk egyik legnagyobb vetélytársa, Németország lemaradt a döntőről, a csütörtöki középfutamban rossz rajt miatt kizárták az olimpiai címvédőt. Nagy riválisokból így sem volt hiány, hatalmas csata zajlott a fináléban, de Nádasék szépen oldották meg a feladatot, 12 századmásodperccel előzték meg a portugálokat, és 14-gyel az ausztrálokat, ezzel újabb fantasztikus aranyérmet szereztek.

Fejes Dániel remekelt C–1 1000 méteren: a szám olimpiai, világ- és Európa-bajnokát, a cseh Martin Fuksát nem lehetett megfogni, mögötte viszont ő ért be másodikként, megelőzve az olasz klasszist, Gabriele Casadeit. Ugyanezt az eredményt érte el Csikós Zsóka K–1 1000 méteren, őt egyedül az új-zélandiak világbajnoka, Aimee Fisher tudta megelőzni.

A portugáliai Eb-n ezüstérmes, olimpiai negyedik kenu kettesünknek, Kiss Ágnesnek és Nagy Biankának ezúttal nem jött össze az éremszerzést 500 méteren, az ukránok, a kínaiak és a spanyolok is jobbnak bizonyultak náluk.

VILÁGKUPAVERSENY, MONTREAL

Péntek

Kajak

Férfiak

K–4 500 m: 1. Magyarország (Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor) 1:18.500 perc, 2. Portugália (Goncalves, Ribeiro, Baptista, Casinha) 1:22.23, 3. Ausztrália (J. Van der Westhuyzen, P. Van der Westhuyzen, Green, Havard) 1:22.27

Nők

K–1 1000 m: 1. Aimee Fisher (új-zélandi) 4:11.69, 2. Csikós Zsóka 4:15.11, 3. Caroline Heuser (német) 4:15.78

K–4 500 m: .1 Kína (Jü Si-meng, Jin Meng-tie, Vang Nan, Sen Sze-csü) 1:34.02, Spanyolország (Ouzande, Val, García, Pardo) 1:34.98, 3. Németország (Paszek, Hermanussen, Jagsch, Reinwardt) 1:35.44, 4. Magyarország (Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina, Mészáros Anna) 1:35.46

Kenu

Férfiak

C–1 200 m: 1. Gabriel Nascimento (brazil) 40.69 másodperc, 2. Civcivadze (grúz) 41.09, 3. Jü Csen-vej (kínai) 41.34, …9. Kollár Kristóf 42.64

C–1 1000 m: 1. Martin Fuksa (cseh) 4:09.49, 2. Fejes Dániel 4:10.12, 3. Casadei (olasz) 4:10.29, …10. Adolf Balázs 4:09.55

Nők

C–2 500 m: 1. Ljudmila Luzan, Anasztaszija Ribacsok (ukránok) 2:02.02, 2. Szun Meng-ja, Ma Jan-an (kínaiak) 2:03.23, 3. Moreno, Yarchevska (spanyolok) 2:03.59, 4. Kiss Ágnes, Nagy Bianka 2:04.15