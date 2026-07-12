A hegy jött Mohamedhez: NHL-es edző Magyarországon

Első benyomásai egyértelműen pozitívak a Philadelphia Flyers kanadai kapusedzőjének, Brady Robinsonnak Budapestről: „A város gyönyörű, a Duna mellett lakom egy hotelben, a környezet, a történelmi épületek lenyűgözőek” – mondta lapunknak a szakember a pénteki sajtótájékoztatón.

„Úgy tizennégy évvel ezelőtt Spiller István elhozta a fiát, Pétert az egyik táborunkba, ott ismerkedtünk meg, és ő maga edzőként be is segített a fejlesztőtáborban” – mondta el a kapusedző az előzményeket, hogyan került az Egyesült Államokból Óbudára. Jelentős a szakmai múltja, 2015 óta dolgozik a Philadelphia Flyersnél, Stanley-kupa-győzteseket edzett és a legnagyobb tehetségek közül is többel foglalkozott. Nyaranta hétről hétre fejlesztőtáborokat tart, de belefért a sűrű időbeosztásába, hogy elutazzon Budapestre.

„A magyarországi táborban is azt fogjuk csinálni, amit a tengerentúliakban, leginkább a játék alapjait gyakoroljuk, korcsolyázást, helyezkedést, lábmunkát, a kipattanók irányítását és ehhez hasonlókat, amik a legfontosabbak egy kapus esetében” – mondta Brady Robinson.

Magyar jégkorongozó egyelőre nem lépett jégre a világ legerősebb hokibajnokságában, az NHL-ben, ezért fiatal tehetségeink előtt nincs kitaposott út a világelitbe. A Buffalo Sabres viszont az idén draftolta Szongoth Dománt, akiről Robinson már hallott, játszani viszont még nem látta. Megkérdeztük a szakembert arról, milyen képességek és tulajdonságok elengedhetetlenek ahhoz, hogy valaki a csúcsra jusson.

„Nem tudok egy olyan tulajdonságot kiemelni, ami ha megvan valakiben, akkor biztosan NHL-játékos lesz, de egy kapus esetében a kiegyensúlyozottság az egyik legfontosabb. Utolsó emberként mindig tökéletesen rendben kell lennie fejben, olvasnia kell a játékot, éreznie, ami körülötte történik és elengedhetetlenek a kimagasló technikai és fizikai adottságok. Az utóbbi években több magyar játékos is megfordult a fejlesztőtáborainkban az Egyesült Államokban, és közülük sokakban megvannak az alapok. Jól reagálnak a különböző játékhelyzetekre, nagyszerű kondiban vannak és a feszült pillanatokban is higgadtak maradnak. Azért vagyunk itt, hogy ezekre a tulajdonságokra építve fejlesszük őket, és segítsük a kiteljesedésüket” – magyarázta a szakember.

A kapusok fejlesztése hosszú folyamat, és természetesen nem korlátozódik a fizikai tulajdonságokra, hiszen ezen a poszton elengedhetetlen a kellő mentális felkészültség is.

„Elképesztő nyomás van egy NHL-kapuson, így kulcsfontosságú, hogy tökéletesen higgyenek a képességeikben, mert a kiélezett szituációkban erre kell támaszkodniuk. A legfontosabb, hogy ne zökkenjenek ki, akármi is történik.”

Két korábbi tanítványát emelte ki, amikor azt kérdeztük, kik a voltak a legjobb képességű diákjai.

„Számtalan kiváló kapussal dolgoztam, akik pályafutásuk valamely szakaszában keresztülmentek a rendszerünkön. Carter Hart volt közülük az egyik legjobb, de Samuel Erssonnal is sokat dolgoztunk, jó volt látni a képességeit, a fejlődését és az utat, ahogy eljut az NHL-be” – mondta Brady Robinson.

A kanadai Hart egyébként éppen az idén jutott be a Stanley-kupa-döntőbe a Vegas Golden Knights játékosaként, a svéd kapus, Ersson pedig a nyáron igazolt a Philadelphia Flyersből az Ottawa Senatorsba, és kétszeres világbajnoki bronzérmesnek mondhatja magát.