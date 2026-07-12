Haaland: Életem talán legjobb hat hete ez, egészen szürreális élmény

„Életem talán legjobb hat hete ez, egészen szürreális élmény– idézi a Nettavisen Erling Haalandot. – Most nehezen tudnék erről hosszan beszélni, mert kissé le vagyok hangolódva, de a világbajnokság, a felkészüléssel együtt életre szóló emlék, az biztos. Olyan gyorsan elrepült ez a negyven-akárhány nap… Szerintem minden norvég így gondolja, legalábbis nagyon remélem, hogy odahaza mindenkit boldoggá tettünk a világbajnoki szereplésünkkel. Nem alaptalanul vagyunk büszkék, viszont tanulnunk is kell az ilyen mérkőzésekből. Egy világbajnoki negyeddöntő apróságokon dől el, velünk ellentétben az angoloknak ilyesmiben van tapasztalatuk, és hasznosítani is tudták.”

A norvégok világklasszisát természetesen arról a lökéséről is kérdezték, amely miatt érvénytelenítették Torbjörn Heggem gólját.

„Nos, ha ez szabadrúgást ért, akkor nekem minden meccsem szinte minden párharcában szabadrúgást kellene kapnom – hangzott a reakció. – Folyamatosan löknek, rángatnak, szóval szerintem ez gyenge ítélet volt.”

Ami pedig a negyeddöntőt uraló hőséget illeti: „Nagyon nagy volt a páratartalom, megnehezítette a játékot, be kell vallanom, teljesen kikészültem…”