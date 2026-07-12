Nemzeti Sportrádió

Haaland: Életem talán legjobb hat hete ez, egészen szürreális élmény

K. Zs.K. Zs.
2026.07.12. 09:20
Erling Haaland az angolok elleni mérkőzésen (Fotó: Getty Images)
Címkék
vb 2026 Erling Haaland foci-vb 2026
Erling Haaland szomorú a kiesés miatt – mint ismert, Anglia 2–1-re legyőzte Norvégiát a labdarúgó-világbajnokság szombati negyeddöntőjében –, ezzel együtt nagy élményként raktározza el a tornát.

„Életem talán legjobb hat hete ez, egészen szürreális élmény– idézi a Nettavisen Erling Haalandot. – Most nehezen tudnék erről hosszan beszélni, mert kissé le vagyok hangolódva, de a világbajnokság, a felkészüléssel együtt életre szóló emlék, az biztos. Olyan gyorsan elrepült ez a negyven-akárhány nap… Szerintem minden norvég így gondolja, legalábbis nagyon remélem, hogy odahaza mindenkit boldoggá tettünk a világbajnoki szereplésünkkel. Nem alaptalanul vagyunk büszkék, viszont tanulnunk is kell az ilyen mérkőzésekből. Egy világbajnoki negyeddöntő apróságokon dől el, velünk ellentétben az angoloknak ilyesmiben van tapasztalatuk, és hasznosítani is tudták.”

A norvégok világklasszisát természetesen arról a lökéséről is kérdezték, amely miatt érvénytelenítették Torbjörn Heggem gólját.

„Nos, ha ez szabadrúgást ért, akkor nekem minden meccsem szinte minden párharcában szabadrúgást kellene kapnom – hangzott a reakció. – Folyamatosan löknek, rángatnak, szóval szerintem ez gyenge ítélet volt.”

Ami pedig a negyeddöntőt uraló hőséget illeti: „Nagyon nagy volt a páratartalom, megnehezítette a játékot, be kell vallanom, teljesen kikészültem…”

Kapcsolódó tartalom

Videó: a pókkamera kábelén váltott irányt a labda az első angol gólnál? A FIFA szerint nem

Ha hozzáért a labda, meg kellett volna állítani ezután a játékot, de a nemzetközi szövetség közölte, a szenzor bizony nem jelzett.

A kegyetlenség része a sportnak a legmagasabb szinten – Solbakken

Martin Ödegaard úgy látja, a norvég válogatott világbajnoki szereplése miatt az egész világ róluk beszélt.

Thomas Tuchel: A játékkal egyáltalán nem vagyok elégedett, szerencsénk volt...

Jude Bellingham: Azzal most nem kell foglalkoznunk, mit mondott a kapitány. Ez az egész keret, az egész stáb, az egész ország győzelme.

Bellingham volt a hős: Anglia a hosszabbításban győzte le Norvégiát, és ott van a vb-elődöntőben

Haaland gyengébb meccse ellenére 90 percig közelebb jártak az északiak a továbbjutáshoz, aztán az angolok duplázó sztárja kihasználta Nyland hibáját, s eldöntötte a meccset.

 

 

vb 2026 Erling Haaland foci-vb 2026
Legfrissebb hírek

Scaloni üzent az argentin szurkolóknak: „Ha iszol, ne vezess, de érezd jól magad!”

Foci vb 2026
1 órája

Amerikai pite: Bellingham-dupla, buta kiállítás, Álvarez-csodagól és két álomelődöntő – vb-kibeszélő, 31. nap

Foci vb 2026
2 órája

„Ez tette tönkre a meccsünket” – Yakin az új VAR-szabályról

Foci vb 2026
2 órája

Videó: így jutott tovább Anglia és Argentína – a két negyeddöntő kulcspillanatai egy helyen

Foci vb 2026
2 órája

„Tudtuk, ha összefogunk, jön a gól is” – Julián Álvarez

Foci vb 2026
3 órája

Vége Messi nagy szériájának

Foci vb 2026
3 órája

Statisztikák: Messiék két rekordot is átírtak Svájc ellen

Foci vb 2026
3 órája

Lehetne ennél jobb? A történelem során először a FIFA-ranglista első négy helyezettje jutott be az elődöntőbe

Foci vb 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik