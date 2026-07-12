Ésik Róbert: Átláthatóan működő szervezet a cél

Szűk többséggel ugyan, de Ésik Róbertet választották meg július 9-én a Magyar Kerékpáros-szövetség (MKSZ) elnökének. Az igazolt versenyzői múlttal rendelkező Ésik korábban a Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) elnöki tisztségét töltötte be nyolc éven keresztül.

„Alapvető célom, hogy az MKSZ szakmailag elismert, átlátható módon működő szervezet legyen, amely a tagokkal partnerségben dolgozik – jelölte meg a legfőbb tervét az új elnök. – Ezt úgy lehet elérni, ha első körben megerősítjük a szakmaiság alapjait, ezt célozza az elnökség összetétele. Többségében a sportágból érkeznek a vezetők, viszont része lesz négy, az üzleti szférából érkező szakember is, akik vállalatvezetési tudásukkal és nemzetközi kapcsolatrendszerükkel tudnak segíteni abban, hogy a sportág egységes stratégia szerint dolgozzon. Szerteágazó sportágról beszélünk, szeretnénk áttekinteni a szakágak helyzetét, ezt követően fektetnénk le a további célokat. Azon leszünk, hogy a forrásokat biztosítsuk.”

Ésik a Nemzeti Sport kérdésére kifejtette, ha a tagság látja, hogy az új vezetőség valóban transzparens módon szeretne működni, és a sportág érdekében dolgozik, akkor szélesebb körű lesz az elfogadottsága.

„A vezetőségen belül ugyan különbözőek vagyunk, de létezik egy közös értékrend, ami összekapcsol bennünket. Mindannyian azért vállaljuk ezt a pluszfeladatot, mert ez egy olyan társadalmi szerep, amely lehetőséget teremt arra, hogy az általunk szeretett sportág fejlődéséhez hozzájáruljunk.”

Az elnök hozzátette, az atlétika és az úszás után kerékpársportban osztják az olimpián a legtöbb érmet, ezért fontos, hogy kiemelten foglalkozzanak vele. „Ez a tíz szakág sokoldalú lehetőséget teremt a sportolásra, így érdemes lesz átfogóan egyeztetni a sportpolitikai irányítókkal” – zárta szavait Ésik.

A MAGYAR KERÉKPÁROS-SZÖVETSÉG VEZETŐSÉGE

Elnök: Ésik Róbert. Alelnökök: Dittel Balázs, Giacomo Pedranzini, Szalma Csaba, Varga Balázs. Elnökségi tagok: Czikora Tamás, Gregor Zoltán, Olcsvári Szilárd, Szabó Adrienn. Felügyelőbizottság elnöke: Kovács Kristóf. Felügyelőbizottsági tagok: Bene Gyula, Pécsi Zalán.