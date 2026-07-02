Nemzeti Sportrádió

Jacobs szenzációs időt futott Eisenstadtban, hátszélben

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.02. 10:02
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Marcell Jacobs (Fotó: AFP)
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atlétika Marcell Jacobs 100 méteres síkfutás
Az olimpiai bajnok Marcell Jacobs minden idők harmadik legjobb eredményével nyerte szerdán este a 100 méteres síkfutást az ausztriai Eisenstadtban – igaz, a hátszél a megengedettnél erősebb volt.

A 2021-es tokiói játékok olasz győztese 9.67 másodperc alatt ért célba, 4.1 méter/másodperces hátszélben. A szabályos eredményhez legfeljebb 2 méter/másodperc a megengedett.

Jacobsnál eddig csak a jamaicaiak már visszavonult sztárja, Usain Bolt volt gyorsabb a sprintszámban: a világcsúcs 2009 óta 9.58 másodperc, a 2012-es londoni olimpián pedig 9.63 másoperccel nyert.

„Hallottam, hogy gyors itt a pálya Eisenstadtban. Most bizonyítottam, hogy valóban a világ egyik leggyorsabbja – mondta a verseny után a 31 éves Jacobs, aki szeretné megnyerni az augusztusi, birminghami Európa-bajnokágot. – A forma remek és jó úton haladok.”
 

atlétika Marcell Jacobs 100 méteres síkfutás
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