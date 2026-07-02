Jacobs szenzációs időt futott Eisenstadtban, hátszélben

A 2021-es tokiói játékok olasz győztese 9.67 másodperc alatt ért célba, 4.1 méter/másodperces hátszélben. A szabályos eredményhez legfeljebb 2 méter/másodperc a megengedett.

Jacobsnál eddig csak a jamaicaiak már visszavonult sztárja, Usain Bolt volt gyorsabb a sprintszámban: a világcsúcs 2009 óta 9.58 másodperc, a 2012-es londoni olimpián pedig 9.63 másoperccel nyert.

„Hallottam, hogy gyors itt a pálya Eisenstadtban. Most bizonyítottam, hogy valóban a világ egyik leggyorsabbja – mondta a verseny után a 31 éves Jacobs, aki szeretné megnyerni az augusztusi, birminghami Európa-bajnokágot. – A forma remek és jó úton haladok.”

