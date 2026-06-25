Újabb olimpiai érmesek és világbajnokok érkeznek a Gyulai Memorialra

A férfi 100 méter mezőnyének élén a dél-afrikai Akani Simbine áll. A Gyulai Memorial csúcstartója tizenkét egymást követő évben futott 10 másodpercen belül százon, ami egyedülálló teljesítmény. Indul még a Zsivotzky Gyula Atlétikai Központban a 4×100 méteres amerikai váltóval világbajnok Ronnie Baker, a kameruniak Afrika-bajnoka, Emmanuel Eseme, valamint a nigériai Kayinsola Ajayi, a 60 méter afrikai csúcstartója és friss amerikai egyetemi bajnoka is. A magyar szurkolók Illovszky Dominiknak drukkolhatnak majd.

Férfi 800 méteren rajthoz áll az algériai Djamel Sedjati, aki kétszeres világbajnoki ezüstérmes és olimpiai bronzérmes. Ellenfelei között szerepel az amerikai Bryce Hoppel fedett pályás világbajnok, a francia Gabriel Tual Európa-bajnok, valamint a tavalyi Gyulai Memorial-győztes kenyai Laban Kipkorir Chepkwony. A Saint Vincent és a Grenadine-szigeteki Handal Roban és az Európa-bajnok, kétszeres fedett világbajnok spanyol Mariano Garcia is jelezte részvételét. A magyar színeket Kubasi János képviseli majd, aki alig egy hete javította 1:45.89 percre egyéni csúcsát.

A női 400 méteres gátfutás mezőnye szinte egy vb-döntővel ér fel. A világbajnoki ezüstérmes Jasmine Jones és a vb-bronzérmes Emma Zapletalová mellett ott lesz a kétszeres vb-bronzérmes jamaicai Rushell Clayton, valamint a NACAC-bajnok, szintén jamaicai Shiann Salmon is. A mezőnyben az Universiade-bronzérmes Mátó Sára és az U20-as Európa-bajnoki döntős Lalik Petra is ott lesz.

A női ugrószámokban is olimpiai és világbajnoki érmesek sorakoznak fel. Magasugrásban a világbajnok és olimpiai bronzérmes ausztrál Eleanor Patterson, valamint a párizsi olimpia bronzérmese, az ukrán Irina Herascsenko csatlakozik a korábban már bejelentett sztárokhoz. Rúdugrásban pedig az olimpiai és világbajnok ausztrál Nina Kennedy érkezése jelent újabb hatalmas erősítést.