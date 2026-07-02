Pape Gueye nem játszik a szenegáli válogatottban, ha marad az edzői stáb

Nem akar szerepelni a szenegáli válogatottban Pape Gueye, amíg Pape Thiaw és stábja irányítja az afrikai ország nemzeti tizenegyét. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2–0-s vezetésről hosszabbítás után 3–2-re kikapott a belgáktól, s ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott a mostani világbajnokságtól. Az afrikai együttes a 85. percben még 2–0-s előnyben volt.

A 66. percben lecserélt Gueye az Instagram-bejegyzésében azt írta: „Amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál.”

A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen (5–0) két gólt is szerzett, hozzátette: „Fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket... Ezt tiszteletben tartjuk.”