Nemzeti Sportrádió

Pape Gueye nem játszik a szenegáli válogatottban, ha marad az edzői stáb

2026.07.02. 11:51
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Pape Gueye-t mélyen érintette csapata kiesése (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Pape Gueye labdarúgó-világbajnokság 2026 Szenegál
A szenegáliak középpályása, Pape Gueye a mostani edzői stáb irányítása alatt nem akar játszani az afrikai ország labdarúgó-válogatottjában.

Nem akar szerepelni a szenegáli válogatottban Pape Gueye, amíg Pape Thiaw és stábja irányítja az afrikai ország nemzeti tizenegyét. A játékos ezt azután közölte, hogy a csapat szerdán 2–0-s vezetésről hosszabbítás után 3–2-re kikapott a belgáktól, s ezzel a kieséses szakasz első körében búcsúzott a mostani világbajnokságtól. Az afrikai együttes a 85. percben még 2–0-s előnyben volt.

A 66. percben lecserélt Gueye az Instagram-bejegyzésében azt írta: „Amíg ez az edzői stáb a helyén van, addig szünetet tartok a válogatottnál.”

A Villarreal 27 éves játékosa, aki az Irak elleni csoportmeccsen (5–0) két gólt is szerzett, hozzátette: „Fizikailag jó formában voltam, de végül az edző hozza meg a döntéseket... Ezt tiszteletben tartjuk.”

 

foci vb 2026 Pape Gueye labdarúgó-világbajnokság 2026 Szenegál
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