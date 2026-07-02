Nemzeti Sportrádió

Sportújságírók világnapja: „A mi hivatásunk a garancia” – elnöki köszöntő

P. K.P. K.
2026.07.02. 11:15
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Gianni Merlo a világnap alkalmából köszöntötte a sportújságírókat (Fotó: Nemzeti Sport, archív)
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AIPS Sportújságírók Világnapja Gianni Merlo
Július 2. a sportújságírók világnapja – ez alkalomból köszöntette a szakma képviselőit a Nemzetközi Sportújságíró-szövetség (AIPS) olasz elnöke, Gianni Merlo.

 

„A mi hivatásunk garantálja a tiszta és politikamentes sportvilágot – fogalmaz köszöntőjében a sportújságírók világnapja alkalmából az AIPS honlapján Gianni Merlo, a szövetség elnöke. – Nehéz, zavaros és erőszakos időket élünk, pontosan ezért reagálnunk kell, megoldásokat kell találnunk és új módszereket kell keresnünk szakmánk gyakorlására, amely továbbra is garancia a fiatalok számára a tiszta és oktató jellegű sportvilágra.”  

Az elnök köszöntőjében felhívja a figyelmet, hogy a politika mindig is próbál beszivárogni a világ sportjába. Példaként említi az irániak labdarúgó-világbajnokságon való részvételét övező politikai visszhangot.

„Szerencsére Iránt nem zárták ki a világbajnokságról, de nem ugyanolyan feltételekkel vehetett részt, mint más csapatok, ezzel együtt nagy jelentőségű a részvétele. Negyvenhat évvel ezelőtt a politika megpróbálta eltörölni a sport függetlenségét. Emlékezzünk az 1980-as moszkvai és az 1984-es Los Angeles-i olimpia bojkottjára. Akkoriban a sport és mi, sportújságírók kiálltunk a politikai beavatkozás ellen, és fellépésünk a sportvilággal együtt nemcsak az 1980-ban haldokló olimpiai mozgalmat mentette meg, hanem sportolók generációinak jövőjét is. Most hasonló helyzetben találjuk magunkat. Határozottan fel kell lépnünk azokkal a kezdeményezésekkel szemben, melyek megpróbálják beszennyezni a világunkat” – írja Gianni Merlo, aki a politika mellett a technológiai vívmányokra is kitért.

„Mindenki tartalomkészítőkről és mesterséges intelligenciáról beszél – két valóság, melyekkel együtt kell élnünk, anélkül, hogy befolyásolnának minket. Természetesen az új technológiák figyelmet érdemelnek, hogy felismerjük, hogyan lehetnek a segítségünkre. A haladást nem lehet tagadni, de az újdonságokat hasznossá tehetjük a szakmánk számára.” 

 

AIPS Sportújságírók Világnapja Gianni Merlo
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