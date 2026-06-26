Nemzeti Sportrádió

A hőség miatt a rendőrség a párizsi Gyémánt-liga-verseny törlését kéri

2026.06.26. 14:17
Femke Bol is ott lesz a párizsi Gyémánt-liga-versenyen (Fotó: Getty Images)
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atlétika Gyémánt-liga Femke Bol
A francia rendőrség a vasárnapra kiírt párizsi atlétikai Gyémánt-liga-verseny lemondását kérte a szervezőktől, mivel történelmi hőhullám sújtja az országot és megterheli a sürgősségi szolgálatokat.

A múlt vasárnap óta Párizst sújtó kivételes hőségre hivatkozva a rendőrség pénteken közölte, hogy felkérte a vasárnapi verseny, valamint a hétvégére tervezett egyéb kulturális és sportesemények szervezőit, hogy ne tartsák meg a programjaikat.

A hatóság azt is jelezte, reméli, a szervezők önként lemondják a versenyt, mivel a sürgősségi szolgálatoknak a legkiszolgáltatottabb emberek védelmére kell összpontosítaniuk erőfeszítéseiket.

A párizsi Gyémánt-liga-viadalon olyan világsztárok indulnának, mint Noah Lyles, Femke Bol vagy Armand Duplantis. A versenyt szervező Francia Atlétikai Szövetség az AP hírügynökségnek azt mondta, hogy még nem kapták meg a rendőrségi dokumentumot. Franciaország területének több mint háromnegyedén van érvényben vörös riasztás.

 

atlétika Gyémánt-liga Femke Bol
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