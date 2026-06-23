Nemzeti Sportrádió

Atlétika: Klekner Hanga második lett Aachenben

2026.06.23. 19:39
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Klekner Hanga beállította idei legjobbját (Fotó: Dömötör Csaba)
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atlétika rúdugrás Klekner Hanga
Klekner Hanga a második helyen végzett az Aachenben rendezett rúdugróversenyen.

A magyar szövetség Facebook-oldalának kedd esti bejegyzése szerint a 26 éves debreceni atléta idei legjobbját beállítva 450 centimétert ugrott. Klekner Hanga múlt csütörtökön ugyancsak 450 centimétert tejesített, amivel megnyerte a franciaországi Montreuilben tartott bronz kategóriás viadalt.

 

atlétika rúdugrás Klekner Hanga
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