Atlétika: Klekner Hanga második lett Aachenben

Klekner Hanga a második helyen végzett az Aachenben rendezett rúdugróversenyen.
A magyar szövetség Facebook-oldalának kedd esti bejegyzése szerint a 26 éves debreceni atléta idei legjobbját beállítva 450 centimétert ugrott. Klekner Hanga múlt csütörtökön ugyancsak 450 centimétert tejesített, amivel megnyerte a franciaországi Montreuilben tartott bronz kategóriás viadalt.
Legfrissebb hírek
Atlétika: Takács Boglárka ötödik lett 100 méteren Hengelóban
Atlétika
2026.06.21. 17:11
34 évesen visszavonult a németek Európa-bajnok magasugrója
Atlétika
2026.06.20. 20:37
A rúdugró Klekner Hanga versenyt nyert Franciaországban
Atlétika
2026.06.18. 11:18
Ezek is érdekelhetik