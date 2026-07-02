Tour de France: az Alpe d’Huezen dőlhet el a sárga trikó sorsa

21 ETAPON ÉS 3321 KILOMÉTEREN keresztül versenyez három héten át a világelit a Tour de France-on július 4. és 26. között. Barcelonában szombaton 23 csapat 184 kerékpárosa áll rajthoz, ám közülük csak egyvalaki ünnepelhet sárga trikóban a francia fővárosban. 2020 óta csak Tadej Pogacar és Jonas Vingegaard nyerte meg az összetettet, idén is a szlovén és a dán klasszis a legnagyobb favorit.

Az első hegyi befutós szakaszra nem kell sokat várni, a harmadik etapon (Granollers–Les Angles, 195.9 km) 3940 méteres szintkülönbség leküzdése vár a mezőnyre, a végén egy harmadik kategóriás emelkedővel. Már itt lehet némi előnyre szert tenni összetettben, ahogyan a Tourmalet hegyét érintő hatodik etapon is. A 14. versenynapon Mulhouse és Le Markstein között három első kategóriás hegy is alaposan feladja a leckét, másnap a Solaison-fennsíkra tartó meredekkel kell megküzdeni. És ez szinte semmi a harmadik héthez képest…

…amely az egyetlen egyenkénti időfutammal indul, ennek egyik fele dombos, a másik teljesen sík. A 19. szakaszon kell először megmászni az Alpe d’Huezt, míg egy nappal később jön a királyetap: Le Bourg d’Oisans és az Alpe d’Huez között 170.9 kilométeren, 5624 méteres szintkülönbséggel, három királykategóriás emelkedővel. Ha Vingegaard tartja a lépést Pogacarral (vagy fordítva, bár arra az utóbbi évek alapján kevesebb az esély), akkor kettejük között óriási csatát láthatunk ezekben a napokban a Francia-Alpokban.

Az utolsó, párizsi szakasz sem csak a közös pezsgőzésről és örömtekerésről lesz emlékezetes, a 2024-es olimpián ugyanis annyira megtetszett a szervezőknek a Montmartre-negyedben zajló körözés, hogy egy évvel később beemelték a programba, és ez idén is így marad. Wout van Aert ezúttal garantáltan nem veri meg a macskaköves utcákon Pogacart, a belga kiválóság ugyanis sérülés miatt kihagyja a körversenyt. Az olimpiai bajnok Remco Evenepoel viszont felidézheti két évvel ezelőtti emlékeit, ha már tavaly nem jutott el idáig.