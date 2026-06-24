Nemzeti Sportrádió

A rúdugró Böndör Márton idénye idő előtt befejeződött

2026.06.24. 19:23
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Böndör Márton az idén már nem ugrik (Fotó: Czinege Melinda)
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sérülés atlétika rúdugrás Böndör Márton
Sérülés miatt véget ért a rúdugró Böndör Márton szabadtéri szezonja, a versenyzőnek a hátával akadtak problémák.

Az idén már nem láthatjuk a versenypályán Böndör Mártont. A magyar szövetség a honlapján számolt be szerdán a sportoló döntéséről, egyúttal emlékeztetett rá, hogy Böndör – aki a „lassacskán 35 esztendeje országos csúcstartó Bagyula István óta a legreményteljesebb rúdugró” – tavaly 570 centiméterig jutott, és idén is volt 562-es eredménye, vagyis sikerült a fedett pályás idény során bebizonyítania, hogy a 2025-ös remeklés nem csak egy egyszeri fellángolás volt.

„Hátfájdalmam volt, kivizsgáltattuk, és az orvosokkal való egyeztetés után leálltam teljesen az edzéssel a hosszabb távú érdekek miatt. Innen még visszafordítható a sérülés” – idézte a rúdugrót az atletika.hu oldal.

 

sérülés atlétika rúdugrás Böndör Márton
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