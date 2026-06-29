Gyémánt Liga: Audrey Werro szerint megdönthető az atlétika legrégebbi világcsúcsa

A svájci futó vasárnap a párizsi Gyémánt Liga-versenyen 1:53.80 perccel ért célba – ez minden idők harmadik legjobb eredménye. A hónap elején Stockholmban 1:53.98-cal nyert, így ő lett az első, aki kétszer is 1:54 percen belül teljesítette a 800 métert. A világcsúcsot a csehszlovák Jarmila Kratochvílová tartja 1983 óta 1:53.28 perccel.

„Nagyon elégedett vagyok a mostani teljesítményemmel, bár hatszáz méternél kissé lassabb voltam a tervezetthez képest. Rendkívül nehéz volt a világcsúcs tempójában futni, de örültem az időeredményemnek” – mondta Werro.

A 22 éves atléta hozzátette, a világcsúcsot akkor lehet megdönteni, ha egy olyan másik gyors futóval versenyez, mint az olimpiai bajnok Keely Hodgkinson. A brit futó Párizsban nem állt rajthoz, Stockholmban második volt 1:54.93-mal. A francia fővárosban Femke Broeders-Bol érkezett Werro után, az olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok holland idén váltott a kétkörös távra és 1:55.60 perces egyéni csúcsot ért el.