Nemzeti Sportrádió

Gyémánt Liga: Audrey Werro szerint megdönthető az atlétika legrégebbi világcsúcsa

2026.06.29. 08:55
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Audrey Werro minden idők harmadik legjobb 800 méterét futotta Párizsban (Fotó: Getty)
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atlétika Gyémánt Liga Párizs
Audrey Werro szerint elérhető közelségben van az atlétika legrégebbi világcsúcsának, a női 800 méter rekordjának megdöntése.

A svájci futó vasárnap a párizsi Gyémánt Liga-versenyen 1:53.80 perccel ért célba – ez minden idők harmadik legjobb eredménye. A hónap elején Stockholmban 1:53.98-cal nyert, így ő lett az első, aki kétszer is 1:54 percen belül teljesítette a 800 métert. A világcsúcsot a csehszlovák Jarmila Kratochvílová tartja 1983 óta 1:53.28 perccel.

„Nagyon elégedett vagyok a mostani teljesítményemmel, bár hatszáz méternél kissé lassabb voltam a tervezetthez képest. Rendkívül nehéz volt a világcsúcs tempójában futni, de örültem az időeredményemnek” – mondta Werro.

A 22 éves atléta hozzátette, a világcsúcsot akkor lehet megdönteni, ha egy olyan másik gyors futóval versenyez, mint az olimpiai bajnok Keely Hodgkinson. A brit futó Párizsban nem állt rajthoz, Stockholmban második volt 1:54.93-mal. A francia fővárosban Femke Broeders-Bol érkezett Werro után, az olimpiai aranyérmes, világbajnok és Európa-bajnok holland idén váltott a kétkörös távra és 1:55.60 perces egyéni csúcsot ért el.

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