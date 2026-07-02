Nyomdai áramszünet miatt probléma az NS-előfizetések kézbesítésében

Előfizetőink az ország keleti és középső részén nem mindenhol kapták meg a csütörtöki lapszámot.

A kiadó célja, hogy akihez nem jutott el a csütörtöki lap előfizetésben, annak pénteken kézbesítsék a július 2-i újságot is.

Ami az árusító standokat illeti, nem sikerült eljuttatni a lapot Tolna és Baranya vármegyébe, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egy részére, illetve Zalaegerszegre és környékére.

Előfizetőinktől és olvasóinktól elnézést kérünk, és bízunk megértésükben.