Nemzeti Sportrádió

Nyomdai áramszünet miatt probléma az NS-előfizetések kézbesítésében

2026.07.02. 10:14
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Nemzeti Sport technikai probléma előfizetés
Értesítjük előfizetőinket és azokat, akik Nemzeti Sportot vásárolnának, hogy csütörtökre virradóra többórás áramszünet volt a nyomdában, ezért a tervezettnél később sikerült kinyomtatni több ezer példányt, így nem tudták időben átadni szállításra. Ennek következtében egyes előfizetőinkhez sajnos nem jut el ma a csütörtöki lapszám, illetve több helyen az árusítás sem lehetséges.

Előfizetőink az ország keleti és középső részén nem mindenhol kapták meg a csütörtöki lapszámot.

A kiadó célja, hogy akihez nem jutott el a csütörtöki lap előfizetésben, annak pénteken kézbesítsék a július 2-i újságot is.

Ami az árusító standokat illeti, nem sikerült eljuttatni a lapot Tolna és Baranya vármegyébe, Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egy részére, illetve Zalaegerszegre és környékére. 

Előfizetőinktől és olvasóinktól elnézést kérünk, és bízunk megértésükben.

 

Nemzeti Sport technikai probléma előfizetés
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