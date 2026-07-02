Gyulai Memorial: olimpiai bajnokok és világcsúcstartók érkeznek

A viadal honlapja szerint ezúttal a férfi és női 200 méter, valamint a női 100 méteres gátfutás mezőnye vált teljessé, és a névsor alapján ismét garantált a világklasszis színvonal a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

Férfi 200 méteren a sportág egyik legnagyobb egyénisége, a 400 méter világcsúcstartója, Wayde van Niekerk is rajthoz áll Budapesten. A dél-afrikai klasszis mellett érkezik a 2023-as Gyulai Memorial győztese, a dominikai olimpiai negyedik Alexander Ogando, a négyszeres Európa-bajnok brit Zharnel Hughes, valamint a párizsi olimpia 4x100 méteres váltójának bajnoka, a kanadai Aaron Brown. A mezőny minden tagja képes 20 másodpercen belüli eredményre, így minden adott egy rendkívül gyors versenyhez.

Női 200 méteren a rajtlistát a háromszoros olimpiai bajnok amerikai Gabby Thomas vezeti, aki Párizsban 200 méteren, valamint a 4x100 és 4x400 méteres váltóval is aranyérmet szerzett. Honfitársa, Kayla White világbajnok váltófutóként érkezik Budapestre. A magyar atlétikát Szentgyörgyi Zita képviseli majd. Az EYOF-bronzérmes, 2025-ös magyar bajnok számára - a tájékoztatás szerint - óriási lehetőséget jelent, hogy hazai közönség előtt a világ egyik legerősebb sprintmezőnyében versenyezhet.

A női 100 méteres gátfutás mezőnye szinte egy világbajnoki döntővel ér fel. A rajthoz állók között ott lesz az olimpiai bajnok Masai Russell, a világcsúcstartó és világbajnok Tobi Amusan, az olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok Cyréna Samba-Mayela, a világbajnoki bronzérmes Grace Stark, valamint a tavalyi Gyulai Memorial győztese, a fedett pályás világbajnoki ezüstérmes Nadine Visser.

A magyar szurkolók két kiváló gátfutónak is drukkolhatnak. Kozák Luca, Európa-bajnoki ezüstérmes és magyar csúcstartó ismét a világ elitjével méri össze tudását, míg Tóth Anna, a kétszeres U20-as világbajnoki bronzérmes és U23-as Európa-bajnoki bronzérmes újabb rangos nemzetközi mezőnyben bizonyíthat.

A 16. Gyulai István Memorial versenyszámai

Férfiak: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 110 m gátfutás, 400 m gát, rúdugrás, távolugrás, súlylökés, kalapácsvetés

Nők: 100 m, 200 m, 1500 m, 100 m gát, 400 m gát, magasugrás, rúdugrás, távolugrás

