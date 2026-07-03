Halász Bence idei legjobb eredményével lett harmadik Nancyban

Az olimpiai ezüst-, világbajnoki bronz- és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atlétának öt sikeres kísérlete volt a hatból, harmadik dobására 81.22 méterre szállt a kalapácsa. Az volt az egyetlen 80 méter feletti dobása.

Ugyanabban a sorozatban a lengyel Pawel Fajdek 82.09 métert dobott, amivel az ötszörös világbajnok megnyerte a versenyt. Második helyen a francia Yann Chaussinand végzett 81.23 méterrel.

A nyolcfős mezőnyben további két magyar versenyzett: Szabados Ármin 78.05 méterrel a negyedik, míg Varga Donát 73.98 méterrel a hatodik helyen zárt.