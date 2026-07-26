Kétszer álltunk fel mínusz háromról, mégis a görög pólósok nyerték meg a vk-döntőt

Legutóbb 2018-ban játszhatott világkupa-győzelemért férfi vízilabda-válogatottunk, akkor a berlini döntőben simán, 10–4-re legyőztük Ausztráliát. Ezúttal az 1999-es vk-győzelmünk helyszínén, Sydney-ben szerezhettük meg összességében ötödik győzelmünket a sorozatban, jól ismert vetélytárssal, Görögországgal szemben.

Az idén három tétmérkőzésen játszottunk ellenük, áprilisban a vk-selejtezőben kétszer, egy-egy győzelem és vereség volt a mérleg, de talán érdemesebb kiindulni a januári, belgrádi Eb-elődöntős összecsapásunkból, amelyen noha jobban kezdett a görög válogatott, viszonylag hamar elfáradt, a mieink ezt kihasználva átvették az irányítást, és 15–12-es sikerrel bejutottak a fináléba.

Az első ráúszást megnyertük, Nagy Ádám hozta el a labdát, lövésig azonban nem jutottunk el, jól védekeztek a görögök. A fordulásból kimaradt a vetélytárs ziccere, viszont ötméterest ítéltek neki, amelyet az FTC játékosa, Sztilianosz Argiropulosz értékesített. Vismeg Zsombor emberelőnyben, gyönyörű játék végén egyenlített. Kettőből kettő sikeres görög akció, Alexandrosz Papanasztasziu szerzett ismét előnyt (1–2). Hamarosan Konsztantinosz Kakarisz is betalált, amire Fekete Gergő válaszolt rögtön, távolról (2–3). A támadógépezetünk akadozott, a görögöké viszont nem, Dimitriosz Szkumbakisz és Nikolaosz Gardikasz is beköszönt, ezzel háromra ellépett a vetélytárs (2–5). A lehető legjobbkor jelentkezett bravúros megoldással csapatkapitányunk, Manhercz Krisztián, becsapta a védekező görögöket, és remekbe szabott gólt szerzett, így kétgólos hátrányban zártuk a negyedet (3–5).

A második nyolc perc elején Varga Vince kiváló passzt adott Nagy Ádámnak, aki nem hibázott (4–5). Evangelosz Purosz kihasználta az emberelőnyt, Nagy Ákos éles szögből, ütemből vállalt lövést, s milyen jól tette, ismét egyre zárkóztatta csapatunkat (5–6). Csoma Kristóf egyre jobban teljesített a kapuban, a védekezésünk összeállt, Vigvári Vendel meg egyenlített! Mégsem mehettünk egállal a nagyszünetre, mert Szkumbakisz betalált, Kovács Péter utolsó másodperces, félpályás lövése pedig kapufát talált (6–7).

A mieink a kezdés előtt (Fotó: AFP)

Csomát Gyapjas Viktor váltotta a kapuban, Varga elhozta a labdát, amit Jansik Szilárd remek bejátszásból átcsorgatott a gólvonalon (7–7). Gyorsan reagáltak a görögök, Konsztantinosz Gjuvecisz révén. Maradtunk a nyakukon, Manhercz lőtt ismét messziről hatalmas gólt (8–8). Jól védekeztünk, a fordulás előtt Varga Zsolt szövetségi kapitány időt kért – bejött a forma, Zalánki Gergő előnyhöz juttatta válogatottunkat, a meccs során először (9–8)! Maradtak a görögök a nyakunkon, Gjuvecisz gondoskodott róla (9–9). Varga Vince lövését hárította Panajotisz Corcatosz, majd 18 másodpercre kiállították játékosunkat, Szkumbakisz megtalálta az utat a kapunkba két emelkedő magyar kéz mellett (9–10). Vigvári egyenlített, Purosz újfent görög előnyt alakított ki. Nagy hiba, nem használtuk ki a kontrát és az emberelőnyt, Kovács lövését Corcatosz kivédte, ezzel biztosítva, hogy csapata 11–10-es vezetéssel fordulhasson a záró felvonásra.

Nagy Ádám megnyerte a sprintet, Nagy Ákos nem tudott gólt lőni. Fordulhatott Görögország, megúsztuk, a képzeletbeli gólvonalon állt meg a labda. Azt már most elkönyvelhettük, hogy jobban bírta a rivális, mint az Eb-n, nem fogyott el, Papanasztasziu éles szögből volt eredményes (10–12). Zalánki kiemelkedett a vízből, esély sem volt fogni őt, meglendítette a kezét és óriási gólt lőtt. Szkumbakisz lelki fölényben (is) tartotta csapatát, távolról rendkívül erős, pontos lövést engedett el, nem sok esélye volt Gyapjasnak. S hogy mekkora napot fogott ki, jól mutatja, hogy a következő támadásnál gyakorlatilag ugyanezt megcsinálta ismét (11–14). Kellett Zalánki újabb gólja, különösen úgy, hogy ezt követően Szkumbakisz ötméteresét – a történtek után jóllehet Csoma Kristófot leszámítva mindenki meglepetésére – kivédte kapusunk.

Három perc és kétgólos hátrány maradt. Nekik Szkumbakiszuk, nekünk Zalánkink van! A Pro Reccóba az idén nyáron visszaigazoló klasszis újabb távoli bombát eresztett el, ezzel meccsben tartva minket (13–14). Magyar labdaszerzés egy perccel a vége előtt, időt kért Varga Zsolt. Ismét bejött! Manhercz óriási gólt akasztott a jobb kapufát szinte súrolva. Tizennégy tizennégy! Jöhettek a görögök, a végletekig kijátszották az akciót, Argiropulosz lövése védhetetlen volt. Tizenkét másodperc maradt, Manhercz újabb távoli kísérletét blokkolták, az óra lepörgött, Görögország megdolgozott azért, hogy 15–14-es sikerrel története során először megnyerje a világkupát, a magyar válogatott a végsőkig kitartott, mindvégig küzdött, ez ezúttal az ezüstéremre volt elegendő.

FÉRFI VÍZILABDA VILÁGKUPA, SZUPERDÖNTŐ, SYDNEY

DÖNTŐ

GÖRÖGORSZÁG–MAGYARORSZÁG 15–14 (5–3, 2–3, 4–4, 4–4)

Sydney. V: Zwart (holland), Csang Liang (kínai)

GÖRÖGORSZÁG: DZORDZATOSZ – Argiropulosz 2, PAPANASZTASZIU 2, GYUVECISZ 2, Kakarisz 1, Halivopulosz, Alafrangisz. Csere: SZKUMPAKISZ 5, Szpahic, Gardikasz 1, Nikolaidisz, PUROSZ 2, KALOJEROPULOSZ. Szövetségi kapitány: Theodorosz Vlahosz

MAGYARORSZÁG: Csoma– NAGY ÁDÁM 1, FEKETE G. 1, MANHERCZ K. 3, Szalai P., Vismeg Zs. 1, ZALÁNKI 4. Csere: Gyapjas V. (kapus), Kovács P., Varga V., Jansik Sz. 1, VIGVÁRI VENDEL 2, Burián, Nagy Ákos 1. Szövetségi kapitány: Varga Zsolt

Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 11/7

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –

Kipontozódott: Halivopulosz (21. p.), Szpahic (22. p.)