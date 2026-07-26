Debrecenben kezdődik a PAFC új korszaka

VASÁRNAP KORA ESTE Debrecenben vág neki az új bajnoki idénynek a Puskás Akadémia, méghozzá kemény próbatételt jelentő mérkőzéssel, az előző évad negyedik helyezettjének otthonában.

Új időszak kezdődik a felcsúti klub életében. Abból a szempontból mindenképpen, hogy a nyáron edzőváltás történt, Hornyák Zsolt hét, javarészt sikeres év után távozott, a helyét Babó Levente vette át a kispadon, neki az első NB I-es mérkőzése következik. Míg ő az elsőre készül, ifjabb Dárdai Pál a századik magyar élvonalbeli találkozóján léphet pályára, ha szerepet kap a Nagyerdei Stadionban. Az újpesti sport­igazgató, Dárdai Pál három futballista fia közül a legidősebb, a 27 éves „Palkó” eddigi 99 NB I-es meccsét a Videoton és a Puskás Akadémia mezében játszotta le, ezeken 16 gól és 19 gólpassz a mérlege. Tavaly a Hertha BSC-től érkezett, és 2029 nyaráig érvényes a szerződése, vagyis hosszú távon számolnak vele a Pancho Arénában.

Azt persze előre nem tudhatjuk, Babó Levente számít-e rá, és milyen poszton, hiszen több pozícióban is bevethető. A felcsúti szurkolók egyébként is kíváncsian várhatják, milyen lesz a csapat a Hornyák-éra után, milyen elképzelések szerint alakítja ki a játékstílust és a taktikát az új tréner. A PAFC kommunikációja szerint nem lesz teljes szakmai korszakváltás, érkezése nyári bejelentéskor a klub hangsúlyozta, a szakember nem kívülről jön, hanem a saját utánpótlásrendszerből lép elő, miután korábban az U19-es együttest, majd a Puskás Akadémia második csapatát is irányította. Tehát szakmai értelemben a felcsútiak nem klasszikus újrakezdésben vannak, hanem egyfajta belső áthangolás közepette. Akár dicséretesnek is mondhatjuk, hogy a klub nem véletlenszerűen választott, hanem belső logika alapján építkezik tovább.

Egyelőre nem tudhatjuk, az új vezetőedző szempontjából kedvező vagy kedvezőtlen-e a tény, hogy a PAFC keretében a nyáron alig történt változás, sőt inkább csak távozók voltak – igaz, több mint egy hónap hátravan még az átigazolási időszakból. Az új arcok között egyelőre csak az FK Csíkszeredától érkező Brugger Dánielt találjuk, miközben elbúcsúzott három alapember is, köztük két válogatott játékos, a kapus Szappanos Péter és a védő Markgráf Ákos, továbbá a svájci-spanyol Quentin Maceiras. Látszólag gyengült a keret, ugyanakkor onnan is lehet ezt nézni, hogy Babó Levente nem teljesen átalakult állománnyal indul, hanem olyan játékosokkal, akik már korábban is együtt dolgoztak. Ez azért lényeges, mert a futballistáknak így nem egy ismeretlen szakemberhez kell alkalmazkodniuk, hanem olyan trénerhez, aki közelről látta a klub működését és a fiatalabb generációt is. Ez Babó Levente helyzetét egyszerre könnyíti és nehezíti: könnyíti, mert van mire építenie, illetve nehezíti, mert stabil, de már működő rendszert kell tovább formálnia úgy, hogy közben az ő kézjegye is érződjön rajta. Az ilyen helyzetekben nem szokott rögtön látványos, forradalmi változás előállni, inkább apró jelekből lehet megérteni, merre tart a csapat.

Ebből a szempontból a debreceni rajt éles teszt lesz: az első mérkőzés, amelyen némileg már meg kell mutatkoznia, mennyit változott a csapat az edzőváltással.

NB I

1. FORDULÓ

15.45: Vasas FC–ETO FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: Debreceni VSC–Puskás Akadémia FC (Tv: Duna World) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!