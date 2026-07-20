Atlétika: három éremmel zárták a magyarok az U18-as Eb-t

A magyarok három érmet,

két ezüstöt és egy bronzot érdemeltek ki

az olaszországi Rietiben rendezett U18-as atlétikai Európa-bajnokságon.

Az egyik legjobb szereplést Bella Mátyás mutatta be, aki hármasugrásban végzett a második helyen. A Zalaszám-ZAC fiatalja a döntőben kétszer is egyéni csúcsot javított és végül

15,49 méterrel nyert ezüstöt.

Ez az eredmény tíz centire megközelítette Czingler Zsolt U18-as országos csúcsát, amely több mint 38 esztendeje, 1988-ban született.

Bella Mátyás (balra) ezüstérmes lett hármasugrásban Forrás: MASZ

Remekelt 400 méteres síkfutásban Emmanuel Sophia, akinek szintén ezüst lett a jutalma. A Budafoki MTE ígérete

52.80 másodperccel ért célba, ezzel az egyik legrégebbi magyar ifjúsági rekordot döntötte meg,

mivel Palanek Éva 1980-ban elért 53.24 másodperces idejét múlta felül.

Marton Zsófi súlylökésben

17,35 méteres U18-as országos csúccsal lett Eb-bronzérmes.

Az A-Plast Ikarus BSE reménysége az idén ötödik alkalommal döntött hazai rekordot a 3 kilós súlygolyóval, július elején 17,29 méterig jutott.

Marton Zsófi (jobbra) U18-as magyar csúccsal lett dobogós Forrás: MASZ

Magyarország az éremtáblázat 18. helyén végzett. Az élen a britek zártak 8 arannyal, 2 ezüsttel és 4 bronzzal a csehek (6, 2, 5) és a spanyolok (4, 5, 6). A magyar küldöttség a három dobogós helyezés mellett egy-egy negyedik és ötödik, két hetedik, valamint négy nyolcadik helyet mutathat fel.

U18-as atlétikai Európa-bajnokságot legutóbb két évvel ezelőtt, 2024-ben rendeztek Besztercebányán. Akkor Szlovákiában a magyar fiatalok tizenhárom alkalommal végeztek a legjobb nyolcban; a magasugró Bátori Lilianna arany- és a távolugró Hajdu Áron ezüstérme kiemelkedett az eredménysorból.

(Kiemelt képünkön: Emmanuel Sophia Forrás: MASZ)