Nemzeti Sportrádió

Vívó-vb: Battai Sugár a négy között – már biztosan érmes!

KOVÁCS ERIKAKOVÁCS ERIKA
2026.07.26. 11:30
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Címkék
vívás Spiesz Anna női kard vívó-vb Battai Sugár Katona Renáta Szűcs Luca
Battai Sugár Katinka legyőzte a negyeddöntőben orosz ellenfelét, így már biztosan érmes a hongkongi világbajnokságon – a női kardozók első elődöntőjét, amelyben Battai ellenfele a német Larissa Eifler lesz, magyar idő szerint 12.50-kor rendezik.

 

Újabb magyar érem Hongkongban!

A színe még kérdéses, egy biztos: Battai Sugár Katinka a női kardozók mezőnyében a legjobb négy közé jutott – szépen, higgadtan, okosan vívott eddig vasárnap Dávid László tanítványa, s ennek kapcsán minden elfogultság nélkül írhatjuk, éppen úgy, ahogy általában szokott.

Sajnos a társakat menet közben elveszítette Battai, előbb Spiesz Anna, majd a második kanyarban Szűcs Luca és Katona Renáta is elbúcsúzott, a debreceniek klasszisa azonban biztosan állt a lábán (még az sem ingatta meg, hogy egyedüli magyarként maradt páston Hongkongban vasárnap, hiszen kiesett a versenyben magyar idő szerint a délelőtt közepén Nagy Dávid után Andrásfi Tibor, Koch Máté és Siklósi Gergely is).

VILÁGBAJNOKSÁG, HONGKONG
Kard. Nők. Egyéni. A 32 közé jutásért: Battai–Gulik (kazah) 15:7, Szűcs–Pérez Cuenca (spanyol) 15:10, Katona–Ozaki (japán) 15:11, Hramova (bolgár)–Spiesz 15:14. A 16 közé jutásért: Battai–Viale (olasz) 15:7, Battiston (olasz)–Szűcs 15:12, Tori (olasz)–Katona 15:12. Nyolcaddöntő: Battai–Chamberlain (amerikai) 15:13. Negyeddöntő: Battai–A. Mihajlova (orosz) 15:9

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Pedig a legjobb 16-ban még három magyar is ott volt a hongkongi vb-n.

 

 

vívás Spiesz Anna női kard vívó-vb Battai Sugár Katona Renáta Szűcs Luca
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