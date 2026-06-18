„Szeretném megszokni ezt az érzést” – Molnár Attila az első Gold-diadala után

„Eddig Gold-győzelmem még nem volt, furcsa is volt, hogy senkit sem láttam magam előtt, de szeretném megszokni ezt az érzést” – fogalmazott. Csupán egy századdal maradt el a tavalyi tokiói vb-n felállított 44.55-ös magyar csúcsától, így a fedett pályán futott Európa-rekordja után szabadtéren is újabb visszaigazolást kapott arról, hogy megérte a téli váltás.

„Ez az eredmény az új csapatomnak, az új edzőmnek és a Hollandiában tapasztalt légkörnek köszönhető” – mondta a sprinter, aki lapunknak azt is elárulta, kikkel van a legjobb kapcsolata Laurent Meuwly csoportjából.

Néhány perccel a győzelme után éppen az egyik csapattársa, a március óta fedett pályás világbajnok Lurdes Gloria Manuel nyerte meg a női 400-at, így pláne adta magát a kérdés.

„Lurdes is köztük van, de a lányok közül talán Lieke Klaverrel tudok a legjobban elbeszélgetni, a fiúk között Nick Smittel vagyok jóban, de Femke Bollal és férjével, Ben Broedersszel is megértjük egymást. Nagyjából már mindenki családtagnak számít, de nem volt gond a beilleszkedéssel, profi közegbe érkeztem, amelyben mindenki pontosan tudja a célját.”

Már nem kell sokat várni, hogy Molnárt legközelebb a pályán lássuk, vasárnap Hengelóban – félig-meddig hazai pályán – ismét egy Gold-verseny következik.

A megosztó személyiségű szupersztár világcsúcstartó lett

Az ostravai Gold-versenyre a magyar atléták szereplése mellett azért mentünk ki, hogy élőben lássuk, sikerül-e Noah Lyles világcsúcskísérlete 150 méteren. A szervezők a versenyszámok közül utolsóként lőtték el ennek a különleges távnak a rajtját, az izgalom és a feszültség csendként öltött testet. Tízből hét rajongó kamerával a kezében várta a startpisztolyt. Majd elrajtoltak, Lyles a hetes pályán már a célegyenesbe elsőként fordult be, majd ott folyamatosan gyorsulva távolodott riválisaitól. Az utolsó ötvenen már csak az volt a kérdés, összejön-e neki a jamaicai Kishane Thompson 14.92-es idejének túlszárnyalása. Ez nem kevéssel sikerült: 14.67 a világcsúcs!

„Csak idő kérdése volt – mondta a szerénynek legkevésbé sem nevezhető stílusában a 200 méter négyszeres vb-győztese, egyben a 100 méter ötkarikás címvédője. – A világrekord elég lassú volt. Ez az érzés, hogy én vagyok a világ leggyorsabb embere, nem újdonság. Sikerülhetett volna jobban is a kanyarom. Nehéz megszokni, hogy a 150 méteren is eltolt rajtpozíciókból vágunk neki a futásnak, edzésen másképp csináltuk, de mindent egybevetve elég jól sikerült. Ha a legjobb akarsz lenni, légy önmagad, ennyi az egész! Mégis ki lenne szomorú egy világrekord miatt? Mindenki vissza szeretne térni Ostravába, aki ilyen időkre képes itt.”

Mint ebből a futás utáni nyilatkozatából is láthatjuk, Lyles viselkedése alapján igencsak magának való. Ahogy az is igaz, hogy ember nem kíván úgy boldog születésnapot a másiknak, ahogyan ő tette a 60. születésnapját ünneplő gerelyhajító-világcsúcstartó Jan Zeleznynek… „Boldog születésnapot kívánok a versenyigazgatónak! Nem tudom, hány éves, de imádkozom érte, hogy még sok születésnapja legyen!”

A 28 éves amerikai a 2022-es oregoni világbajnokság óta folyamatosan adja az ehhez hasonló, nem feltétlenül elegáns nyilatkozatokat, amelyekből minden átjön, csak az nem, hogy alázatos és szerény atléta lenne. Különc viselkedésével a rajongókat is megosztja, amire jó példa volt, ami közvetlenül az ostravai célba érkezése után történt. A világcsúcsa után a lelátón azt láttuk, hogy a szurkolók egyik fele lelkesen tapsolja és videózza őt, a másik fele viszont már a lépcsőkön megy kifelé a stadionból. Valószínűleg Usain Bolt vagy Armand Duplantis egy-egy rekordja után legalább a főszereplő ünneplését megvárták volna…