„Szeretném megszokni ezt az érzést” – Molnár Attila az első Gold-diadala után
MÁR AMIKOR MOLNÁR ATTILA a célegyenesbe fordult, éreztük, hogy nagy esemény van készülőben Ostravában. A 400 méteren fedett pályán Európa-bajnok, Európa-rekorder magyar sprinter többször is járt már a rangos csehországi viadalon, így ismerős lehetett neki a terep. Viszont éppen akkor kezdett el cseperegni az eső, amikor az egykörös táv résztvevőit a pályára szólították.
Molnár a helyszínen elmondta lapunknak, hogy a bemelegítéshez képest hét-nyolc fokot esett a hőmérséklet, ami nem volt ideális, ezért úgy döntöttek az edzőjével, Laurent Meuwlyvel, fontosabb, hogy ne sérüljön meg. Ezért óvatosabban kezdett, de megcsinált mindent, amit edzője kért, az viszont látszik, hogy még jobb idő is kisülhet belőle.
A 24 éves atléta negyedszer futott 400 métert a szabadtéri szezonban. Május végén két Gyémánt Liga-fordulóval indított, előbb Hsziamenben még betegen 45.49-cel a 7. lett, majd 44.73-mal pályafutása addigi második leggyorsabb idejét produkálta Rabatban. A marokkói 6. helye után Belgium felé vette az irányt, ahol június 6-án 200-on (21.08, 3. hely) és 400-on (45.35, 2. hely) is megmérette magát. Tíz nappal később Ostravában karrierje eddigi legnagyobb sikerét aratta, élmény volt figyelni, ahogyan a célhoz közeledve távolodik a riválisaitól.
„Eddig Gold-győzelmem még nem volt, furcsa is volt, hogy senkit sem láttam magam előtt, de szeretném megszokni ezt az érzést” – fogalmazott. Csupán egy századdal maradt el a tavalyi tokiói vb-n felállított 44.55-ös magyar csúcsától, így a fedett pályán futott Európa-rekordja után szabadtéren is újabb visszaigazolást kapott arról, hogy megérte a téli váltás.
„Ez az eredmény az új csapatomnak, az új edzőmnek és a Hollandiában tapasztalt légkörnek köszönhető” – mondta a sprinter, aki lapunknak azt is elárulta, kikkel van a legjobb kapcsolata Laurent Meuwly csoportjából.
Néhány perccel a győzelme után éppen az egyik csapattársa, a március óta fedett pályás világbajnok Lurdes Gloria Manuel nyerte meg a női 400-at, így pláne adta magát a kérdés.
„Lurdes is köztük van, de a lányok közül talán Lieke Klaverrel tudok a legjobban elbeszélgetni, a fiúk között Nick Smittel vagyok jóban, de Femke Bollal és férjével, Ben Broedersszel is megértjük egymást. Nagyjából már mindenki családtagnak számít, de nem volt gond a beilleszkedéssel, profi közegbe érkeztem, amelyben mindenki pontosan tudja a célját.”
Már nem kell sokat várni, hogy Molnárt legközelebb a pályán lássuk, vasárnap Hengelóban – félig-meddig hazai pályán – ismét egy Gold-verseny következik.
A megosztó személyiségű szupersztár világcsúcstartó lett
Az ostravai Gold-versenyre a magyar atléták szereplése mellett azért mentünk ki, hogy élőben lássuk, sikerül-e Noah Lyles világcsúcskísérlete 150 méteren. A szervezők a versenyszámok közül utolsóként lőtték el ennek a különleges távnak a rajtját, az izgalom és a feszültség csendként öltött testet. Tízből hét rajongó kamerával a kezében várta a startpisztolyt. Majd elrajtoltak, Lyles a hetes pályán már a célegyenesbe elsőként fordult be, majd ott folyamatosan gyorsulva távolodott riválisaitól. Az utolsó ötvenen már csak az volt a kérdés, összejön-e neki a jamaicai Kishane Thompson 14.92-es idejének túlszárnyalása. Ez nem kevéssel sikerült: 14.67 a világcsúcs!
„Csak idő kérdése volt – mondta a szerénynek legkevésbé sem nevezhető stílusában a 200 méter négyszeres vb-győztese, egyben a 100 méter ötkarikás címvédője. – A világrekord elég lassú volt. Ez az érzés, hogy én vagyok a világ leggyorsabb embere, nem újdonság. Sikerülhetett volna jobban is a kanyarom. Nehéz megszokni, hogy a 150 méteren is eltolt rajtpozíciókból vágunk neki a futásnak, edzésen másképp csináltuk, de mindent egybevetve elég jól sikerült. Ha a legjobb akarsz lenni, légy önmagad, ennyi az egész! Mégis ki lenne szomorú egy világrekord miatt? Mindenki vissza szeretne térni Ostravába, aki ilyen időkre képes itt.”
Mint ebből a futás utáni nyilatkozatából is láthatjuk, Lyles viselkedése alapján igencsak magának való. Ahogy az is igaz, hogy ember nem kíván úgy boldog születésnapot a másiknak, ahogyan ő tette a 60. születésnapját ünneplő gerelyhajító-világcsúcstartó Jan Zeleznynek… „Boldog születésnapot kívánok a versenyigazgatónak! Nem tudom, hány éves, de imádkozom érte, hogy még sok születésnapja legyen!”
A 28 éves amerikai a 2022-es oregoni világbajnokság óta folyamatosan adja az ehhez hasonló, nem feltétlenül elegáns nyilatkozatokat, amelyekből minden átjön, csak az nem, hogy alázatos és szerény atléta lenne. Különc viselkedésével a rajongókat is megosztja, amire jó példa volt, ami közvetlenül az ostravai célba érkezése után történt. A világcsúcsa után a lelátón azt láttuk, hogy a szurkolók egyik fele lelkesen tapsolja és videózza őt, a másik fele viszont már a lépcsőkön megy kifelé a stadionból. Valószínűleg Usain Bolt vagy Armand Duplantis egy-egy rekordja után legalább a főszereplő ünneplését megvárták volna…