Horváth Krisztofernek lelkileg is sokat számít a két gól

„Szerintem jó lehetőségeket alakítottunk ki, amiket be kellett volna rúgni. A továbbiakban még többet kell kialakítani és akkor arányaiban még többet fogunk majd berúgni. De ebben mindenképpen fejlődni kell” – szögezte le a vendégek első góljának szerzője, Szendrei Ákos.

Az alábbi videóból kiderül az is, hogy mit gondolt a találkozóról a kétgólos újpesti támadó, Horváth Krisztofer.

LABDARÚGÓ NB I

2. FORDULÓ

ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC 4–2 (2–1)

Budapest, Szusza Ferenc Stadion, Vezeti: Bogár Gergő (Tóth II. Vencel, Albert István)

ÚJPEST: Szappanos – Sarkadi (Bodnár G., 76.), Heitor, Stronati, Ujváry – Krajcsovics (Matko, 55.), Maier, Ljujics (Fenyő, 71.), Horváth K. – Amenyido (Tijani, 71.), Vlijter (Mucsányi Miron, 55.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

DVSC: Erdélyi – Tercza (Kusnyír, 54.), Mejías, Lang, Keller (Guerrero, a szünetben) – Patai – Kocsis D. (Szécsi M., 77.), Sain (Dzsudzsák, 54.), Boskovic, Cibla – Szendrei Á. (Baldoni, 69.). Vezetőedző: Gert Remmel

Gólszerző: Amenyido (24.), Horváth K. (45+1., 61.), Matko (90+5.), ill. Szendrei Á. (11.), Dzsudzsák (89.)

Sárga lap: Mucsányi Miron (90+2.), ill. Mejías (31.), Patai (49.), Cibla (68.), Boskovic (83.), Dzsudzsák (90+6.)

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