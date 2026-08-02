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Horváth Krisztofernek lelkileg is sokat számít a két gól

2026.08.02. 18:44
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Horváth Krisztofer tudta, hogy az első fordulóban elszenvedett vereség után javítania kell az Újpestnek (Fotó: Török Attila)
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Újpest Szendrei Ákos DVSC Horváth Krisztofer NSO Tv
Az Újpest FC 4–2-re legyőzte a DVSC-t az NB I második fordulójának első vasárnapi meccsén, ami után a pályán zajló események kulcsszereplői, a hazaiak részéről a két gólt szerző Horváth Krisztofer, míg a vendégek oldaláról a debrecenieket korán vezetéshez juttató Szendrei Ákos értékelte a 90 perc tanulságait.

„Szerintem jó lehetőségeket alakítottunk ki, amiket be kellett volna rúgni. A továbbiakban még többet kell kialakítani és akkor arányaiban még többet fogunk majd berúgni. De ebben mindenképpen fejlődni kell” – szögezte le a vendégek első góljának szerzője, Szendrei Ákos. 

Az alábbi videóból kiderül az is, hogy mit gondolt a találkozóról a kétgólos újpesti támadó, Horváth Krisztofer. 

LABDARÚGÓ NB I
2. FORDULÓ
ÚJPEST FC–DEBRECENI VSC 4–2 (2–1)
Budapest, Szusza Ferenc Stadion,  Vezeti: Bogár Gergő (Tóth II. Vencel, Albert István)
ÚJPEST: Szappanos – Sarkadi (Bodnár G., 76.), Heitor, Stronati, Ujváry – Krajcsovics (Matko, 55.), Maier, Ljujics (Fenyő, 71.), Horváth K. – Amenyido (Tijani, 71.), Vlijter (Mucsányi Miron, 55.). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
DVSC: Erdélyi – Tercza (Kusnyír, 54.), Mejías, Lang, Keller (Guerrero, a szünetben) – Patai – Kocsis D. (Szécsi M., 77.), Sain (Dzsudzsák, 54.), Boskovic, Cibla – Szendrei Á. (Baldoni, 69.). Vezetőedző: Gert Remmel
Gólszerző: Amenyido (24.), Horváth K. (45+1., 61.), Matko (90+5.), ill. Szendrei Á. (11.), Dzsudzsák (89.)
Sárga lap: Mucsányi Miron (90+2.), ill. Mejías (31.), Patai (49.), Cibla (68.), Boskovic (83.), Dzsudzsák (90+6.)

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Bár a debreceniek hamar vezetést szereztek, a duplázó Horváth Krisztofer vezérletével megszerezték első pontjaikat a lila-fehérek.

 

 

Újpest Szendrei Ákos DVSC Horváth Krisztofer NSO Tv
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