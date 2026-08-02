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Gólgazdag első félidő után pontosztozkodás Karcagon

MIHÁLY NORBERTMIHÁLY NORBERT
2026.08.02. 17:27
Félidőben 2-2 a Karcag-Soroksár mérkőzés állása (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
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NB II Karcag NB II 2. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
A labdarúgó NB II 2. fordulójában 2–2-es döntetlent játszott egymással a Karcag és a Soroksár.

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
KARCAGI SC–SOROKSÁR SC 2–2 (2–2)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 850 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Bán Kristóf Patrik) 
KARCAG: Gergely R. – Győri Á., Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián – Szűcs K., Mona – Fekete O., Girsik Á. – Halácsi, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila 
SOROKSÁR: Jova – Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Szabó Sz., Köböl, Vattay, Kálnoki-Kis, Lukács L. – Kuznyecov, Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.
Gól: Kohut (28.), Szekszárdi (45.) ill. Kuznyecov (25.), Lovrencsics (41.).

Összefoglaló hamarosan
 

PERCRŐL PERCRE

 (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Fotó: Vigh Attila
 (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Fotó: Vigh Attila

 

 (Fotó: Vigh Attila/Karcagi SE)
Fotó: Vigh Attila

 

NB II Karcag NB II 2. forduló élő közvetítés labdarúgó NB II Soroksár
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