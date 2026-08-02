Gólgazdag első félidő után pontosztozkodás Karcagon
A labdarúgó NB II 2. fordulójában 2–2-es döntetlent játszott egymással a Karcag és a Soroksár.
LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
KARCAGI SC–SOROKSÁR SC 2–2 (2–2)
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 850 néző. Vezeti: Ujhelyi Tamás (Punyi Gyula, Bán Kristóf Patrik)
KARCAG: Gergely R. – Győri Á., Szekszárdi T., Fazekas L., Fábián – Szűcs K., Mona – Fekete O., Girsik Á. – Halácsi, Kohut. Vezetőedző: Varga Attila
SOROKSÁR: Jova – Lakatos Cs., Kékesi, Horváth K. – Szabó Sz., Köböl, Vattay, Kálnoki-Kis, Lukács L. – Kuznyecov, Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor.
Gól: Kohut (28.), Szekszárdi (45.) ill. Kuznyecov (25.), Lovrencsics (41.).
Összefoglaló hamarosan
PERCRŐL PERCRE
Legfrissebb hírek