Nemzeti Sportrádió

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NB I: Újpest–Debrecen 3–1

Hazai győzelem a Finn ralin

2026.08.02. 15:35
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Sami Pajari Észotrszág után Finnországban is nyert (Fotó: Getty Images)
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rali Sami Pajari Finn rali
A Toyotával versenyző Sami Pajari jóvoltából hazai sikerrel zárult vasárnap a Finn rali, a a világbajnoki szezon tizedik állomása.

Az Észt rali után hazájában, Finnországban sem talált legyőzőre Sami Pajari – a 2021-ben junior világbajnok versenyzőnek ez volt pályafutása második győzelme a legmagasabb kategóriában. Ez volt a 75. Finn rali, és a 200. finn siker a világbajnokság történetében.

Pajari és navigátora, Marko Salminen mögött a márkatárs Oliver Solberg és Elliott Edmondson svéd, brit duója lett a második, míg harmadikként a pontversenyben vezető Elfyn Evans, Scott Martin walesi, brit kettős zárt a Jyväskyläben és környékének megrendezett viadalon. Evansék szombaton felborultak, de szerencséjük volt, mert nem sérültek meg, ráadásul folytatni tudták a versenyt és végül tovább növelték előnyüket az összetettben.

A kilencszeres világbajnok francia Sébastien Ogier és navigátora, Julien Ingrassia szombaton súlyos balesetet szenvedett. Bár a vizsgálatok megnyugtató eredménnyel zárultak, elővigyázatosságból megfigyelésre egy éjszakára kórházban tartották őket.

A 14 állomásból álló vb-szezon következő, 11. futamát Paraguayban rendezik négy hét múlva.

FINN RALI (20 gyorsasági szakasz, 316,04 km kilométer, a dobogósok)
1. Sami Pajari, Marko Salminen (finn, Toyota) 2:27:58.0 óra
2. Oliver Solberg, Elliott Edmondson (svéd, brit, Toyota) 2:28:24.7
3. Elfyn Evans, Scott Martin (walesi, brit, Toyota) 2:29:17.5

A vb-pontverseny állása 10 futam után (még 4 van hátra): 1. Evans, Martin 201 pont, 2. Pajari, Salminen 171, 3. Kacuta Takamoto, Aaron Johnston (japán, ír, Toyota) 160

rali Sami Pajari Finn rali
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