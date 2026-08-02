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NB II: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa

GELEI JÓZSEFGELEI JÓZSEF
2026.08.02. 17:07
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Nagykanizs archív (Fotó DVTK):
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Csákvár FC Nagykanizsa NB II 2. forduló Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II Aqvital FC Csákvár
A labdarúgó NB II 2. fordulójában a múlt heti nyitányon alulmaradó Aqvital FC Csákvár a szintén vereséggel rajtoló újonc FC Nagykanizsát fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
2. FORDULÓ
AQVITAL FC CSÁKVÁR–FC NAGYKANIZSA 1–2 (1–1)
CSÁKVÁR, Tersztyányszki Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Halmai Kristóf)
CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Pál B., Helembai – Mészáros D., Ásványi (Somfalvi, 59.), Krupa – Tömösvári (Radics, 78.), Pesti, Benkő P. (Zahorán, 78.).  Vezetőedző: Berndt András
NAGYKANIZSA: Gaál – Magyar M., Stefan, Horváth M., Pintér M. (Ekker, 65.) – Kovács B., Lőrincz A. – Varga D. (Jován, 65.), Kapornai (Lőrincz B., 78.), Helesh – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula
Gólszerző: Krupa (38.), ill. Helesh (27.), Kapornai (tizenegyesből, 67.)

Cikkünk folyamatosan frissül...


 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az első fordulóban az újonc Gyirmót otthonában alulmaradó Aqvital FC Csákvár hazai pályán a mezőny másik NB III-ból felkerült csapatával, a múlt vasárnap a DVTK-tól kikapó FC Nagykanizsával. 

 

Csákvár FC Nagykanizsa NB II 2. forduló Nagykanizsa élő közvetítés labdarúgó NB II Aqvital FC Csákvár
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