NB II: Aqvital FC Csákvár–FC Nagykanizsa

LABDARÚGÓ NB II

2. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–FC NAGYKANIZSA 1–2 (1–1)

CSÁKVÁR, Tersztyányszki Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezeti: Móri Tamás (Bertalan Dávid, Halmai Kristóf)

CSÁKVÁR: Bozó – Major G., Lorentz, Pál B., Helembai – Mészáros D., Ásványi (Somfalvi, 59.), Krupa – Tömösvári (Radics, 78.), Pesti, Benkő P. (Zahorán, 78.). Vezetőedző: Berndt András

NAGYKANIZSA: Gaál – Magyar M., Stefan, Horváth M., Pintér M. (Ekker, 65.) – Kovács B., Lőrincz A. – Varga D. (Jován, 65.), Kapornai (Lőrincz B., 78.), Helesh – Zsolnai. Vezetőedző: Jeney Gyula

Gólszerző: Krupa (38.), ill. Helesh (27.), Kapornai (tizenegyesből, 67.)

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PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy az első fordulóban az újonc Gyirmót otthonában alulmaradó Aqvital FC Csákvár hazai pályán a mezőny másik NB III-ból felkerült csapatával, a múlt vasárnap a DVTK-tól kikapó FC Nagykanizsával.