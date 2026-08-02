Nemzeti Sportrádió

VÉGE

NB I: Ferencváros–Vasas 0–0

VÉGE

NB I: ETO FC–Nyíregyháza 4–0

Sznúker: Judd Trump két év után győzött ismét a kínai tornán

GY. F.GY. F.
2026.08.02. 17:47
null
A látszat csal, Trump (jobbra) a boldog győztes (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kyren Wilson Judd Trump Sanghaj Masters sznúker
A világelső Judd Trump különösebb megerőltetés nélkül győzött a világranglistán hetedik helyet elfoglaló és címvédő Kyren Wilson ellen a meghívásos sznúkertorna, a Sanghaj Masters döntőjében magyar idő szerint vasárnap délután.

Nem volt túlságosan látványos döntő, ám ez biztosan nem zavarja egy percig sem a győztest, Judd Trumpot, akinek nem igazán kellett megszakadnia a Sanghaj Masters fináléjában, amelyet 11–6-ra nyert meg. A két egyszeres világbajnok csatájában a vesztes fél, Kyren Wilson nem nőtt fel a feladathoz: noha voltak villanásai (lökött két száz feletti breaket, az egyik 134-es volt), két esetben is elszórakozta az előnyét türelmetlenség vagy figyelmetlenség miatt, ilyenkor az utolsó feketével bukta el a frame-et. A második eset 8–5-nél különösen bosszanthatta Wilsont, hiszen a kezében volt a frame, de egy meggondolatlan sznúkeradási kísérlettel helyzetbe hozta ellenfelét, aki könyörtelenül kihasználta a lehetőséget. Trumpnak egyébként nem volt szüksége százasra a meccsen, viszont hatszor is ötven fölé tudott menni.

Mivel az első szakasz, az első tíz frame után 7–3-as előnyt épített ki a világelső, számítani lehetett a győzelmére, bár ekkora hátrányból nem lett volna lehetetlen visszajönnie Wilsonnak. Aki azonban érdemben nem tudott emelni játéka színvonalán a folytatásban, bár azt megmutatta, hogy remek reflexei vannak: leütött az asztalon egy legyet, amely zavarta a lökésben.

Trump viszont valóban rászolgált a dicséretre, időről időre előhúzta a rá olyannyira jellemző látványos lökéseket, de a biztonsági játék terén is ellenfele fölé nőtt, jó formában sznúkerezett. Trump 2024-ben nyerte meg legutóbb az immár meghívásos Sanghaj Masterst, míg Wilson volt a címvédő – érdekesség, hogy Trump korábban három döntőt is elbukott, az egyiket éppen Wilsonnal szemben 2015-ben.

Augusztus nyolcadikán jön a következő fontos megméretés, a China Open, amelynek az ausztrál Neil Robertson a címvédője, s amelynek második körében összejöhet egy igazi csemege, a Trump–Ronnie O’Sullivan mérkőzés.

 

Kyren Wilson Judd Trump Sanghaj Masters sznúker
Legfrissebb hírek

Trump és Wilson vívja a döntőt a sznúker Sanghaj Mastersen

Egyéb egyéni
Tegnap, 17:33

Révész Bulcsú: Nem dőlt össze a világ

Egyéb egyéni
2026.06.04. 09:14

Révész Bulcsú és Nagy Erik is kiesett a sznúker Q School első tornáján

Egyéb egyéni
2026.05.21. 21:20

Nagy Erik izgalmas meccsen nyert a sznúker Q School első tornáján

Egyéb egyéni
2026.05.20. 14:48

A ma 100 éves Sir David Attenborough-nak nem csak a sárga teniszlabdákat köszönhetjük

Tenisz
2026.05.08. 12:05

Ablaktalan szobában, apjával egy ágyban aludt, de innen is eljutott a sznúkervilág trónjára – portré Vu Ji-cöről

Egyéb egyéni
2026.05.05. 15:54

Döntő frémes csatában Vu Ji-cö lett a sznúker új világbajnoka

Egyéb egyéni
2026.05.04. 23:33

Fordulatos döntő a sznúker-vb-n, Vu Ji-cö előnye már csak egy frém

Egyéb egyéni
2026.05.04. 17:33