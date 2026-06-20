Nemzeti Sportrádió

34 évesen visszavonult a németek Európa-bajnok magasugrója

2026.06.20. 20:37
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Mateusz Przybylko (Fotó: Getty Images)
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Mateusz Przybylko atlétika magasugrás
Befejezte sportpályafutását Mateusz Przybylko, a németek lengyel származású Európa-bajnok magasugrója.

A hírt klubja, a Bayer Leverkusen közölte szombaton. Hozzátették: hivatalosan a nap folyamán, az Essenben zajló ugróversenyen köszönnek majd el tőle.

A 34 éves Przybylko 2018-ban, a berlini Európa-bajnokságon nyerte meg a férfiak magasugró versenyszámát 235 centiméteres eredménnyel. Ez egyben az egyéni legjobbja. Ugyanabban az esztendőben 229 centivel bronzérmes lett Birminghamben a fedett pályás Eb-n.

Przybylko azt követően már kevésbé volt eredményes, ebben az is közrejátszott, hogy több egészségi problémával is küzdött.

Az atléta részt vett a 2016-os és a 2021-re halasztott olimpián, utolsó világversenye a 2024-es, római Eb volt, amelyen 217 centivel a 12. helyen végzett.

 

Mateusz Przybylko atlétika magasugrás
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