Spanyol siker a női műúszók egyéni technikai számában

A négyszeres világbajnok rendkívül szoros csatában diadalmaskodott a fehérorosz Vaszilina Handoska előtt. A spanyol győztes ezzel már ötszörös Európa-bajnoknak mondhatja magát, egyéniben viszont először lett a kontinens legjobbja. A csapatok technikai versenyében a kontinensviadalra semleges színekben visszatérő orosz válogatott diadalmaskodott.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS

MŰÚSZÁS

NŐI EGYÉNI, TECHNIKAI PROGRAM, DÖNTŐ

1. Iris Tió (Spanyolország) 263.6250 pont 2. Vaszilina Handoska (Fehéroroszország) 263.3817 3. Klara Beyer (Németország) 258.0400

CSAPATVERSENY, TECHNIKAI PROGRAM, DÖNTŐ

1. Oroszország (semleges színekben) 303.2467 pont 2. Spanyolország 296.4299 3. Olaszország 284.6725