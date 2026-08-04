Nemzeti Sportrádió

Spanyol siker a női műúszók egyéni technikai számában

2026.08.04. 17:43
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A győzelmet érő gyakorlat egyik pillanata (Fotó: AFP)
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Iris Tió úszó Eb szinkronúszás
A spanyol Iris Tió nyerte meg kedden a női műúszók egyéni technikai versenyét a párizsi vizes Európa-bajnokságon.

A négyszeres világbajnok rendkívül szoros csatában diadalmaskodott a fehérorosz Vaszilina Handoska előtt. A spanyol győztes ezzel már ötszörös Európa-bajnoknak mondhatja magát, egyéniben viszont először lett a kontinens legjobbja. A csapatok technikai versenyében a kontinensviadalra semleges színekben visszatérő orosz válogatott diadalmaskodott.

VIZES EURÓPA-BAJNOKSÁG, PÁRIZS
MŰÚSZÁS
NŐI EGYÉNI, TECHNIKAI PROGRAM, DÖNTŐ
1. Iris Tió (Spanyolország) 263.6250 pont 2. Vaszilina Handoska (Fehéroroszország) 263.3817 3. Klara Beyer (Németország) 258.0400
CSAPATVERSENY, TECHNIKAI PROGRAM, DÖNTŐ
1. Oroszország (semleges színekben) 303.2467 pont 2. Spanyolország 296.4299 3. Olaszország 284.6725

 

Iris Tió úszó Eb szinkronúszás
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