Nemzeti Sportrádió

Szilágyi Erik aranyérmes a 115 kilósok között a szumó Európa-kupán Lengyelországban

2026.08.04. 20:59
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Szilágyi Erik megállíthatatlan volt Lengyelországban
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Magyar aranyéremmel zárult a lengyelországi Rzeszówban rendezett szumó Európa-kupa: Szilágyi Erik megnyerte a férfiak 115 kilogrammos súlycsoportjának küzdelmeit.

A hazai szakszövetség keddi beszámolója szerint Szilágyi egyedül képviselte a magyar színeket, az aranyérem értékét pedig növeli, hogy rendkívül erős ellenfeleket, köztük a döntőben az ukrán Olekszandr Jevdokimovot legyőzve állhatott a dobogó tetejére. A rzeszówi Ek egyben a 2029-es, karlsruhei Világjátékok kvalifikációs sorozatának egyik állomása volt, így Szilágyi aranyérme nemcsak rangos nemzetközi siker, hanem értékes kvalifikációs eredmény is.

„Nagyon örülünk a sikerének, hiszen rendkívül taktikusan és fegyelmezetten versenyzett. Erős mezőnyben, kiváló ellenfeleket legyőzve szerezte meg az aranyérmet, ami komoly szakmai értéket képvisel. Bízunk benne, hogy ez az eredmény a 2029-es Világjátékok kvalifikációjában is sokat ér majd” – mondta Ancsin László, a Magyar Szumoszakszövetség elnöke, aki hozzátette, a következő időszak egyik legfontosabb állomása az októberi, bakui világbajnokság lesz.

 

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