Vitális Milán megérkezett Athénba, szerdán alá is írhat az AEK-hoz – sajtóhír

A lap írásában kiemeli, hogy a Vitális Milánt szállító repülőgép kedden este landolt Athénban, és a magyar középpályás szerdán pontot is tesz az átigazolási ügye végére, ezzel pedig ő lesz az AEK ötödik nyári szerzeménye.

„Már csak az van hátra, hogy Vitális szerdán átessen az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon, majd aláírja négy évre szóló szerződését az AEK Athénnal” – számol be róla a görög újság, amely emlékeztet rá, hogy a két klub hétfő este állapodott meg egymással a játékos klubváltásának minden részletéről. Ahogy írják, információik szerint a játékos végleges vételára két és fél millió euró körüli összeg lehet.