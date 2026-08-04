Nemzeti Sportrádió

Vitális Milán megérkezett Athénba, szerdán alá is írhat az AEK-hoz – sajtóhír

H. Á.H. Á.
2026.08.04. 22:17
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Vitális az athéni reptéren (Fotó: sport24.gr)
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Vitális Milán ETO FC Győr AEK Athén
A görög Sport24 kedd esti cikke fotóval illusztrálja, hogy megérkezett Athénba Vitális Milán, a Győrrel bajnoki címet szerző nyolcszoros magyar válogatott középpályás, és a lap úgy tudja, szerdán alá is írhatja négy évre szóló szerződését az AEK Athénnal.

A lap írásában kiemeli, hogy a Vitális Milánt szállító repülőgép kedden este landolt Athénban, és a magyar középpályás szerdán pontot is tesz az átigazolási ügye végére, ezzel pedig ő lesz az AEK ötödik nyári szerzeménye. 

„Már csak az van hátra, hogy Vitális szerdán átessen az ilyenkor szükséges orvosi vizsgálatokon, majd aláírja négy évre szóló szerződését az AEK Athénnal” – számol be róla a görög újság, amely emlékeztet rá, hogy a két klub hétfő este állapodott meg egymással a játékos klubváltásának minden részletéről. Ahogy írják, információik szerint a játékos végleges vételára két és fél millió euró körüli összeg lehet.

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Vitális Milán ETO FC Győr AEK Athén
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