Kézi: a legjobb nyolc között az U18-as fiú Eb-n a magyar válogatott
Svájc és Montenegró csapatát legyőzte, a tavaly EYOF-ot nyerő Izlandtól viszont kikapott a csoportkörben a magyar U18-as fiú kézilabda-válogatott a Szerbiában zajló Európa-bajnokságon, így nem vitt pontot a középdöntőszakaszba. Ettől függetlenül nem volt lehetetlen küldetés a legjobb nyolcba kerülés, ami felé nagy lépést tett a Gulyás István szövetségi edző által irányított együttes hétfőn, amikor tíz góllal legyőzte a portugálokat.
Hátradőlni azonban továbbra sem lehetett, hiszen a középdöntőcsoportban szintén két ponttal álló horvát csapat ellen dőlt el kedd este, hogy a válogatottunk bejut-e a negyeddöntőbe; ehhez legalább egy pontot kellett szereznie a magyaroknak.
A tétnek megfelelően nagy küzdelem alakult ki a pályán: az első félidőben javarészt a horvátok vezettek, ám kétgólosnál nagyobb különbség egyszer sem alakult ki a felek között, 16–14-re vezetett az ellenfél a félidőben.
A második játékrész remekül kezdődött magyar szempontból, két perc alatt összejött a fordítás, a folytatásban pedig már egyszer sem vezettek a horvátok, igaz, az állás egészen a félidő derekáig szoros volt. A magyarok stábja hatékonyabban tudta rotálni a játékosokat, az ellenfél pedig érezhetően elfáradt, így a hajrában már csak a különbség volt a kérdés.
A végső dudaszó után jöhetett a számolgatás, hiszen a gólarány is számított a negyeddöntős párharcok kialakulásánál.
A 37–32-es siker végül azt jelentette, hogy csütörtökön a magyar válogatott Spanyolország csapata ellen lép majd pályára a legjobb nyolc között.
„Semmit nem változtattunk a szünetben, a második félidőben kezdtük el azt csinálni, amit megbeszéltünk előzetesen, ez meg is változtatta a mérkőzés képét. Izgulnak még ezek a srácok, meg akarnak felelni, ezt az eredményt sokkal kevesebb energiabefektetéssel is el lehetne érni, a görcsösség nélkül. Tudom, hogy arra is képesek vagyunk, és az is biztos, hogy ahogyan haladunk előre, ők is megszokják ezt a helyzetet” – összegzett Gulyás István a meccs után.
Középdöntő, második forduló
Magyarország–Horvátország 37–32 (14–16)
Magyarország: Ambrus B. 7, Kőrösi B. 7, Furka M. 5, Juhász-Tóth Z. 5, Iváncsik M. 4, Tolnai G. 3, Harnóczi A. 2, Varga L. 2, Rácz-Kovács K. 1, Vágvölgyi Sz. 1, Ágoston A., Forgács M., Münnich G., Bai R. (kapus), Magyar B. (kapus), Szentner A. (kapus).
A magyar válogatott csoportmérkőzései:
Magyarország–Svájc 33–30
Magyarország–Izland 28–41
Magyarország–Montenegró 33–24
Középdöntő:
Magyarország–Portugália 45–35
Magyarország–Horvátország 37–32
A magyar válogatott Eb-kerete:
Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)
Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)
Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)
Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)
Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)
Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)
Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)
Szövetségi edző: Gulyás István
Edző: Ocsovai Zsolt
Erőnléti edző: Németh Tamás
(Kiemelt képünkön: Ambrus Bence Forrás: EHF, archív)