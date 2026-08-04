Kézi: a legjobb nyolc között az U18-as fiú Eb-n a magyar válogatott

Svájc és Montenegró csapatát legyőzte, a tavaly EYOF-ot nyerő Izlandtól viszont kikapott a csoportkörben a magyar U18-as fiú kézilabda-válogatott a Szerbiában zajló Európa-bajnokságon, így nem vitt pontot a középdöntőszakaszba. Ettől függetlenül nem volt lehetetlen küldetés a legjobb nyolcba kerülés, ami felé nagy lépést tett a Gulyás István szövetségi edző által irányított együttes hétfőn, amikor tíz góllal legyőzte a portugálokat.

Hátradőlni azonban továbbra sem lehetett, hiszen a középdöntőcsoportban szintén két ponttal álló horvát csapat ellen dőlt el kedd este, hogy a válogatottunk bejut-e a negyeddöntőbe; ehhez legalább egy pontot kellett szereznie a magyaroknak.

A tétnek megfelelően nagy küzdelem alakult ki a pályán: az első félidőben javarészt a horvátok vezettek, ám kétgólosnál nagyobb különbség egyszer sem alakult ki a felek között, 16–14-re vezetett az ellenfél a félidőben.

A második játékrész remekül kezdődött magyar szempontból, két perc alatt összejött a fordítás, a folytatásban pedig már egyszer sem vezettek a horvátok, igaz, az állás egészen a félidő derekáig szoros volt. A magyarok stábja hatékonyabban tudta rotálni a játékosokat, az ellenfél pedig érezhetően elfáradt, így a hajrában már csak a különbség volt a kérdés.

A végső dudaszó után jöhetett a számolgatás, hiszen a gólarány is számított a negyeddöntős párharcok kialakulásánál.

A 37–32-es siker végül azt jelentette, hogy csütörtökön a magyar válogatott Spanyolország csapata ellen lép majd pályára a legjobb nyolc között.

„Semmit nem változtattunk a szünetben, a második félidőben kezdtük el azt csinálni, amit megbeszéltünk előzetesen, ez meg is változtatta a mérkőzés képét. Izgulnak még ezek a srácok, meg akarnak felelni, ezt az eredményt sokkal kevesebb energiabefektetéssel is el lehetne érni, a görcsösség nélkül. Tudom, hogy arra is képesek vagyunk, és az is biztos, hogy ahogyan haladunk előre, ők is megszokják ezt a helyzetet” – összegzett Gulyás István a meccs után.

U18-as fiú kézilabda Európa-bajnokság, Belgrád

Középdöntő, második forduló



Magyarország–Horvátország 37–32 (14–16)

Magyarország: Ambrus B. 7, Kőrösi B. 7, Furka M. 5, Juhász-Tóth Z. 5, Iváncsik M. 4, Tolnai G. 3, Harnóczi A. 2, Varga L. 2, Rácz-Kovács K. 1, Vágvölgyi Sz. 1, Ágoston A., Forgács M., Münnich G., Bai R. (kapus), Magyar B. (kapus), Szentner A. (kapus).



A magyar válogatott csoportmérkőzései:

Magyarország–Svájc 33–30

Magyarország–Izland 28–41

Magyarország–Montenegró 33–24



Középdöntő:

Magyarország–Portugália 45–35

Magyarország–Horvátország 37–32



A magyar válogatott Eb-kerete:

Kapusok: Bai Richárd (Veszprém Handball Academy), Magyar Bence Levente (FTC Kézilabda Akadémia), Szentner András (Veszprém Handball Academy)

Jobbszélsők: Varga Levente (OTP Bank-PICK Szeged), Kőrösi Botond (Veszprém Handball Academy)

Jobbátlövők: Ambrus Bence (BFKA), Vágvölgyi Szilárd (OTP Bank-PICK Szeged)

Irányítók: Furka Máté Balázs (FTC Kézilabda Akadémia), Tolnai Gellért (Éles KISE)

Beállók: Harnóczi Attila Zsombor (Veszprém Handball Academy), Münnich Gergő (BFKA), Tóth Barnabás (Veszprém Handball Academy)

Balátlövők: Ágoston András (PLER-Budapest), Forgács Márkó (Budakalász), Juhász-Tóth Zalán (Veszprém Handball Academy)

Balszélsők: Iváncsik Máté (Veszprém Handball Academy), Rácz-Kovács Keve (NEKA)



Szövetségi edző: Gulyás István

Edző: Ocsovai Zsolt

Erőnléti edző: Németh Tamás

(Kiemelt képünkön: Ambrus Bence Forrás: EHF, archív)